Żużlowcy Sparty Wrocław zaprezentowali się kibicom przed nowym sezonem (ZDJĘCIA)

ŻUŻEL. Betard Sparta Wrocław znajduje się na ostatniej prostej przygotowań do startu sezonu 2024. We wtorek i środę podopieczni Dariusza Śledzia po raz pierwszy w tym roku trenowali na Stadionie…

W piątek żużlowcy WTS-u wzięli udział w przedsezonowej prezentacji w centrum handlowym Magnolia Park. Kibice mieli okazję zebrać autografy oraz zrobić sobie zdjęciami z zawodnikami oraz członkami sztabu szkoleniowego.

Nowe twarze w drużynie to 20-letni Jakub Krawczyk i 17-letni Filip Seniuk. Ten pierwszy to jeden z najzdolniejszych polskich juniorów młodego pokolenia. – Karierze Jakuba Krawczyka z uwagą przyglądamy się od samego początku. To w naszej ocenie zawodnik z ogromnym potencjałem, który mimo młodego wieku ma już także spore doświadczenie. Jesteśmy przekonani, że starty we Wrocławiu przyspieszą jego sportowy rozwój i pozwolą mu wskoczyć na jeszcze wyższy poziom – mówi Jakub Król, dyrektor sportowy Betardu Sparty.