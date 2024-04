Zrywał starszym paniom łańcuszki z szyi, wpadł w ręce wrocławskiej policji. Recydywiście grozi 12 lat więzienia

Trzy miesiące w areszcie spędzi 34-letni mieszkaniec Wrocławia, który okradał kobiety z biżuterii na Śródmieściu we Wrocławiu. Mężczyzna nie włamywał się do mieszkań, tylko podjeżdżał na rowerze do starszych kobiet i mocnym szarpnięciem zrywał im z szyi łańcuszki lub wyrywał z uszu kolczyki. Okazuje się, że już raz usłyszał podobne zarzuty.

- 34-letni mieszkaniec Wrocławia ma na sowim koncie kilkanaście takich napadów. I choć jesienią ubiegłego roku usłyszał zarzuty w tej sprawie, nie zdążył jeszcze odbyć kary. Niestety, próby czasu nie wytrzymał i powrócił na przestępczą drogę - mówi st. asp. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

Kolejnych napaści dokonał w lutym 2024 roku. Policja przeszukała jego mieszkanie, gdzie znaleziono skradzioną biżuterię, a także ubrania, które zakładał podczas kradzieży.

Recydywista usłyszał zarzut kradzieży zuchwałej. Teraz najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Jak przekazuje wrocławska policja, grozi mu nawet 12 lat pozbawienia wolności.