Żony i partnerki żużlowców – to one są największym wsparciem gwiazd czarnego sportu (ZDJĘCIA)

Tai i Faye Woffindenowie po kilku latach związku pobrali się w 2016 roku. W 2020 roku zamieszkali na stałe we Wrocławiu, ale po dwóch latach wrócili do swojej rodzinnej Wielkiej Brytanii. Mają dwie córeczki: Rylee-Cru i Calle. Faye często gości na meczach Betardu Sparty Wrocław na Stadionie Olimpijskim.

Piotr Pawlicki od 2020 roku jest związany z Oliwią Sawczak – modelką, która ma za sobą pokazy mody i sesje zdjęciowe na całym świecie. Ukochana żużlowca Betardu Sparty Wrocław była również finalistką konkursu „The Look Of The Year”.