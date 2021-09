Znany w mieście strażak zlecił podpalenie aut kolegów z jednostki, w której pracował

Płonie hala magazynowa przy ul. Swojczyckiej we Wrocławiu, tuż obok osiedla Olimpia Port. Zawaliła się część dachu budynku, na szczęście na razie nie ma informacji o tym, by ktoś został poszkodowany.…

Krzysztof B. to dziś zastępca dowódcy jednostki ratowniczo gaśniczej w Świdnicy, jedna z najważniejszych osób w jednostce. W przeszłości pełnił służbę także w Kłodzku i Dzierżoniowie. I to właśnie tej ostatniej miejscowości dotyczy sprawa.

To tam na przełomie maja i czerwca spłonęły dwa samochody należące do miejscowych strażaków. Jak się okazało, obaj to świadkowie w procesie o pomówienia toczącym się przed sądem.