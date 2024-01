Zawody deficytowe 2024 na Dolnym Śląsku. Tych specjalistów lokalne firmy zatrudnią od zaraz! LISTA

- Dolnośląski rynek pracy jest bardzo zróżnicowany i pomimo zmniejszającego się zapotrzebowania na pracowników w części branż nadal są sektory, które od lat borykają się z dużym niedoborem kadry i to w zasadzie na terenie całego województwa. Mają na to wpływ zarówno zmiany gospodarcze, społeczne, jak i geopolityczne, które w znaczny sposób kształtują rynek, m.in. starzenie się społeczeństwa, czy zmiany cywilizacyjne. Warto również pamiętać o zawodach związanych z zieloną gospodarką, które co prawda nie są jeszcze wskazywane jako deficyty, ale stanowią niemałe wyzwanie dla współczesnego rynku pracy. Co ważne, wsparcie pracodawców oraz osób chcących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje przewidziano w nowym programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – mówi Bartosz Kotecki, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.