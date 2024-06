Zamiast Polki na igrzyska pojedzie Rosjanka z cypryjskim paszportem. Liliana Lewińska została oszukana

Wczoraj oficjalnie zatwierdzono wyniki z mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej, które pod koniec maja rozgrywano w Budapeszcie. Srebrny medal w ćwiczeniu z maczugami wywalczyła tam 15-letnia wrocławianka Liliana Lewińska. To ogromny sukces młodej zawodniczki, ale sukces ten od początku miał gorzko-słodki smak. Nastolatka liczyła bowiem, że uda jej się na Węgrzech zdobyć także kwalifikację olimpijską w wieloboju, lecz zabrakło jej do tego ledwie 0.250 punktu.

Wczorajszy komunikat potwierdza, że ostatnią europejską kwalifikację olimpijską otrzymała Vera Tugloukova - Rosjanka, która reprezentuje Cypr. To właśnie ją musiała pokonać Lewińska w batalii o przepustkę do Paryża. Tugloukova od początku była jednak w Budapeszcie faworyzowana. Wszyscy obserwatorzy po zawodach zgodnie twierdzili, że to Polka wypadła zdecydowanie lepiej i to jej powinien przypaść olimpijski paszport. Dość powiedzieć, że nasza reprezentantka - podczas swoich układów - ani razu nie upuściła przyrządu do ćwiczeń, co w gimnastyce artystycznej jest jednym z największych błędów. Rywalce się to zdarzyło.

Dziennikarze po zawodach wskazali także na fakt, że supervisorem zawodów była Evangelia Trikomiti... z Cypru. Aleksandra Szutenberg z Polsatu Sport zwróciła jeszcze uwagę, że jedną z sędziów była córka Trikomiti, a Tugloukova reprezentuje klub, w którego nazwie jest... nazwisko „Trikomiti”! Do tego dochodzi jeszcze aspekt moralny całej sprawy, bo to przykład tego, jak rosyjscy sportowy omijają przepisy i próbują dostać się na igrzyska reprezentując inny kraj.