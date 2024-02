Zagłębie Lubin - Cracovia. Pierwsze koty za płoty. Pora na inaugurację wiosny w Lubinie

Zagłębie Lubin - Cracovia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych początków wiosny

KGHM Zagłębie Lubin mimo wszystko nieco lepiej wyobrażali sobie pierwszy występ w meczu o stawkę w 2024 roku. Piłkarze Miedziowych wracali z Poznania ze zwieszonymi głowami, ponieważ podopieczni Waldemara Fornalika przegrali z Lechem w Poznaniu 0:2, a mogli nawet wyżej, bo w samej końcówce sędziowie w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach nie podyktowali rzutu karnego dla gospodarzy. Tomasz Makowski może i nieumyślnie, ale jednak ręką zatrzymał strzał lecący do praktycznie pustej już bramki. Nie zmienia to faktu, że Miedziowi w Poznaniu byli zespołem po prostu słabszym.