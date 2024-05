Zaginęła 14-letnia Magdalena z Wrocławia. Wyszła z domu do szkoły, lecz do niej nie dotarła. Co się stało z nastolatką?

Zaginęła Magdalena Trzesimech

Dziewczyna jest mieszkanką Wrocławia. 22 maja wyszła z domu. Nie dotarła do swojej szkoły i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca swojego zamieszkania. Nie nawiązała też kontaktu z rodziną, a jej telefon jest nieaktywny.

Widzieliście tę dziewczynę? Podajemy rysopis:

wzrost: 165 cm,

sylwetka: szczupła budowa ciała,

włosy: ciemne,

oczy: niebieskie.

W dniu zaginięcia ubrana była w ciemną odzież, taką, jaka widoczna jest na zdjęciach >>