"Zagajnik miłości" na Dolnym Śląsku w wiosennej odsłonie. Piękne zdjęcia naszych Czytelników

- W końcu doczekaliśmy się serca w rzepaku - napisał do redakcji Gazety Wrocławskiej Paweł Konieczny, który "Zagajnik miłości" fotografuje nie pierwszy raz.

Zagajnik miłości - niezwykłe miejsce na Dolnym Śląsku

To leśne serce znajduje się w miejscowości Skarszyn w gminie Trzebnica, to około 25 kilometrów od Wrocławia. Zagajnik wygląda tak bajecznie, że wiele osób uważa, że to fotomontaż. Pary przyjeżdżają tu na romantyczne spacery, nowożeńcy robią sobie zdjęcia, serce stało się niekwestionowaną atrakcją turystyczną.