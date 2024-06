XIX-wieczne tańce na dziedzińcu Ossolineum. Tak rozpoczyna się sezon wrocławskich potańcówek w 2024 roku

Zwyczajem stało się, że wrocławskie potańcówki, które wpisały się w letni kalendarz wydarzeń, odbywają się na pl. Wolności. W sobotę (8 czerwca) wyjątkowo to dziedziniec Zakładu Narodowego im. Ossolińskich otworzył sezon. To z okazji jubileuszu Ossolineum, które świętuje 200-lecie istnienia Muzeum Książąt Lubomirskich. Motyw nie jest więc przypadkowy, uczestnicy potańcówki tańczą dziś do muzyki sprzed 2 wieków. Zobacz zdjęcia!