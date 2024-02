Wytwórnia wódek i likierów na sprzedaż. Urząd miasta we Wrocławiu przygotowuje ofertę

- To początkowy etap przygotowania tego terenu do sprzedaży. Trwają prace geodezyjne. Mimo, że oferta pojawiła się już w miejskiej giełdzie nieruchomości, na tę chwilę trudno jest więcej powiedzieć o terminie przetargu czy cenie wywoławczej. Co ważne, znajdujący się na tym terenie budynek dawnej wytwórni wódek i likierów Carla Schirdewana jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków i nie będzie mógł być wyburzony – mówi Marcin Obłoza, z biura prasowego Urzędu Miasta we Wrocławiu.