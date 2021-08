Wyścigi konne na Partynicach, najbliższy bieg w środę 25 sierpnia

Bardzo dobrze we Wrocławiu biega Faith, raz wygrała w mocnej stawce, dwukrotnie była druga. Na niej z kolei pojedzie aktualny lider wśród jeźdźców Sanzhar Abaev. Na Partynicach zwyciężył również Shuri, zaś Tebinio po wygraną sięgnął na Służewcu. Trimo Girl zwycięstwo zanotowała w debiucie podczas inauguracji sezonu we Wrocławiu, Skilled Player wygrał gonitwę w Sopocie.

Dwanaście trzylatków rywalizować będzie na dystansie jednej mili. Tutaj również trudno wskazać faworytów. Przyjezdne Iskra i Mola czy miejscowe Bold Secret, Call Me Home i Calvi On The Rocks lepsze starty przeplatają ze słabszymi. Witcher na razie nie potwierdza na torze możliwości wynikających z rodowodu. Master Gold najlepszy wynik osiągnął, kiedy biegł pod bardzo niską wagą, tutaj jego atutem będzie Szczepan Mazur w siodle.

Trzyletnie araby powalczą m.in. w gonitwie I grupy na dystansie 2200 m, która zapowiada się na pojedynek trzech obecnie najlepszych jeźdźców w Polsce: Omandora Gala dosiądzie Szczepan Mazur, Nazih Di Lupo będzie miał w siodle Sanzhara Abaeva, na Pianorze pojedzie Dastan Sabatbekov.