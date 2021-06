Wyrabianie paszportów bez rezerwacji. Ogromne kolejki przed urzędem wojewódzkim [ZDJĘCIA] Konrad Bałajewicz

W sobotę - 19 czerwca - Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu otworzył się dla osób chcących złożyć wniosek o wydanie paszportu lub jego odebranie. Można było przyjść bez wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. Zapotrzebowanie okazało się ogromne, większe niż to, co zaoferował Dolnośląski Urząd Wojewódzki.