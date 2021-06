Zamierzasz wyrobić paszport? Uwaga na zmiany we Wrocławiu

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu zmieniono niektóre procedury związane z wyrabianiem paszportów, by skrócić kolejki.

Po tym, jak opisaliśmy mordęgę jaka towarzyszyła wyrabianiu paszportów we Wrocławiu, urzędnicy wprowadzają ułatwienia mające przyspieszyć cała procedurę i skrócić kolejki.

W odpowiedzi na skargi wrocławian na gigantyczne problemy z wyrabianiem paszportów, zmieniono sposób odbioru gotowych dokumentów, a także skierowano dodatkowych urzędników do obsługi wniosków oraz specjalnej infolinii. Chcący złożyć wniosek o paszport w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, skarżyli się na zablokowaną infolinię, brak odpowiedzi na wysyłane maile oraz brak wolnych terminów w internetowym systemie kolejkowym. Niektórym próby „wbicia” się do kolejki by złożyć wniosek zajmowały ponad miesiąc. Podobnie było potem z odbiorem gotowego paszportu. Przedstawiciele urzędu, tłumaczyli te problemy przede wszystkim pandemicznymi obostrzeniami dotyczącymi limitów osób, które mogą pojawiać się w urzędzie przy pl. Powstańców Warszawy. Można to robić tylko po wcześniejszym zabukowaniu terminu w sieci. Na to - jak usłyszeliśmy od Aleksandry Osman, rzeczniczki wojewody dolnośląskiego - nałożyło się odmrażanie turystyki przed wakacjami i szybko rosnąca liczba próbujących wyrobić paszport przed urlopem oraz efekt tzw. „roku zerowego”. Chodzi o to, że paszporty w naszym kraju są ważne 10 lat i wydawane od 1990 roku. Ze względu na zeszłoroczny lockdown, wiele osób, których paszporty utraciły ważność w ubiegłym roku, próbuje złożyć wniosek dopiero teraz.

Co się zmieniło w sposobie wyrabiania paszportów we Wrocławiu? Przede wszystkim uproszczono procedurę odbioru gotowych dokumentów. Teraz można to zrobić w wydziałach paszportowych we Wrocławiu oraz w delegaturze urzędu wojewódzkiego w Legnicy i Wałbrzychu bez wcześniejszej rezerwacji terminu, czyli odpada czatowanie na wolny termin w systemie kolejkowym. Chcący odebrać paszport po wejściu do urzędu kierowany jest do odpowiedniej kolejki. Każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu, może zostać powiadomiona sms-em lub e-mailem o gotowym do odbioru dokumencie. Przy złożeniu wniosku o paszport należy w oświadczeniu podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych.

- By rozładować kolejki dodatkowo zatrudniliśmy 10 osób, które obsługują starających się o paszport wspomagając tym samym nasz personel. Poza tym w weekendy dodatkowe osoby obsługują naszą infolinię - mówi Aleksandra Osman.

We Wrocławiu każdego dnia przyjmowanych jest około 230 wniosków, wydawanych jest prawie 200 gotowych paszportów. Czas oczekiwania na paszport we Wrocławiu oraz pozostałych punktach to teraz co najmniej 2,5 tygodnia. Infolinia paszportowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim działa od poniedziałku do piątku od godz. 8:30 do wyczerpania terminów. Stworzona została także dedykowana skrzynka mailowa: [email protected] – odpowiedzi na przesłane wiadomości udzielane są w terminie do 14 dni. Urzędnicy zachęcają osoby, które nie muszą już teraz wyrabiać paszporty, do składania wniosków jesienią - po zakończeniu sezonu urlopowego. Jak przekonują, we wrześniu i październiku kolejki znikają. Gdzie wyrobić paszport poza Wrocławiem? Wniosek o nowy paszport można złożyć w każdym wydziale paszportowym dowolnego urzędu na terenie kraju. Nie musi to być urząd w województwie, w którym jesteśmy zameldowani. Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Na Dolnym Śląsku oprócz biura paszportowego w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, wniosek można złożyć w biurach paszportowych w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i w Legnicy. W tym roku otwarte też zostały dodatkowe, terenowe punkty paszportowe przy miejscowych urzędach gmin w: Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Trzebnicy i w Bogatyni. Tam też wrocławianie mogą składać wnioski.

Za paszport ważny 10 lat trzeba zapłacić 140 zł. Połowę tej ceny kosztuje wyrobienie dokumentu dla uczniów, studentów, a także emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych i kombatantów. Za wyrobienie paszportu dzieciom do 13. roku życia trzeba zapłacić 30 zł. Dodatkowe ulgi przysługują rodzinom wielodzietnym z Kartami Dużej Rodziny.

