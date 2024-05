Wypadek w Hucie Miedzi Legnica. Dwóch pracowników zostało poparzonych kwasem. Są w szpitalu

We wtorek (21 maja) około godziny 10 w Hucie Miedzi Legnica doszło do poważnego wypadku. Dwóch pracowników spółki KGHM Polska Miedź S.A zostało poparzonych kwasem. Na miejsce zadysponowano wewnętrzną jednostkę ratowniczą. Mężczyźni trafili do szpitala. Nie wiadomo, czy ich stan zagraża życiu.

Z informacji, które udało się uzyskać od biura prasowego spółki wynika, że do wypadku doszło podczas wykonywania pomiarów, w czasie prac postojowych w Fabryce Kwasu Siarkowego. Przyczyny zdarzenia ma ustalić specjalna komisja.

W tym miejscu doszło do wypadku: