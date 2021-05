Wypadek na drodze pod Wrocławiem. Droga zablokowana, kierowca w szpitalu JJ

W czwartek 13 maja, przed godziną 20 na drodze z Wrocławia do Jelcza-Laskowic w miejscowości Nadolice Wielkie doszło do wypadku samochodu osobowego i ciężarówki. Kierowca auta osobowego trafił do szpitala. Droga jest zablokowana.