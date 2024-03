Wypadek na DK8 na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu z osobówką ciężarówka wpadła do rowu Konrad Bałajewicz Jarosław Jakubczak

We wtorek, 12 marca, przed godz. 10 na drodze krajowej numer 8 z Wrocławia do Kłodzka doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Ciężarówka wpadła do rowu po zderzeniu z samochodem osobowym. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku są utrudnienia w ruchu.