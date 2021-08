Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 8.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (8.08 1:06) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat lubiński

Lubin, ulice: KONOPNICKIEJ, FREDRY, GWARKÓW, SZTUKOWSKIEGO, JANA PAWŁA II, KAMIENNA, TUWIMA, BUDOWNICZYCH LGOM, CHOCIANOWSKA, HUTNICZA, STARY LUBIN, MIEDZIANA, CHOPINA, ASNYKA, BACHA, KISIELEWSKIEGO, REYMONTA, KOCHANOWSKIEGO, ORZESZKOWEJ, PRZEMYSŁOWA, IWASZKIEWICZA, MONIUSZKI

8.08 od godz. 0:22 do 2:30

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Zgorzelecka, Jagiełły, Karola Miarki, Sobieskiego 82, 82 A, Dom Dziecka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

9.08 od godz. 7:30 do 16:30

JELENIA GÓRA, ul. Ludowa, Objazdowa, Łąkowa, Wolności - młyn, piekarnia.

9.08 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Goduszyńska działki budowlane 14/3, 14/4, 14/5, 14/6.

10.08 od godz. 8:00 do 14:00

JELENIA GÓRA, ul. Wolności od 163 do 187, Cinciały, Gminna, Ludowa od 25 do 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

10.08 od godz. 8:00 do 14:00