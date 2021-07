Wrocławskie MPK kupuje nowe tramwaje. Kiedy pojawią się we Wrocławiu?

To ten przetarg, którego ogłoszenie w maju wstrzymał prezes MPK Krzysztof Balawejder po tym, gdy radni obniżyli ceny biletów.

"Treść przetargu musiała zostać jednak lekko zmieniona w stosunku do dokumentu, który chcieliśmy pierwotnie ogłosić. Dotyczy on bowiem zakupu 24 tramwajów z opcją dokupienia 16 sztuk, łącznie 40. Powodem jest to, że musieliśmy zrewidować nasze szacunki dotyczące przebudowy zajezdni Borek i Ołbin, które pochłoną więcej środków niż zakładaliśmy na początku. Z tego też powodu mamy w tym momencie pewne finansowanie na zakup 24, a nie 30 tramwajów" - informuje rzecznik MPK Bartosz Naskręski. - "Jednak, żeby ostatecznie wrocławianie nie otrzymali mniej wagonów niż obiecywaliśmy, zaznaczyliśmy w przetargu prawo dokupienia 16 tramwajów. Dzięki temu, mogliśmy ogłosić przetarg już dzisiaj i zyskaliśmy czas na zdobycie dodatkowego finansowania".