Wrocławski gangster Gekon z kolejnym, surowym wyrokiem

Łukasz W. znany z wrocławskiego przestępczego półświatka pod pseudonimem Gekon, został skazany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu na pięć lat pozbawienia wolności za handel marihuaną.

Jak informuje Radosław Żarkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Gekon od jesieni 2012 roku do połowy 2014 roku, uczestniczył w handlu znacznymi ilościami marihuany. W sumie zarzucono mu udział w sprzedaży około 55 kg tego narkotyku. Co najmniej 5 kilogramów marihuany kupił i rozprowadził sam, a sprzedaż reszty umożliwił, oferując „ochronę” tych transakcji. Sąd uznał jednocześnie, że czynów tych Łukasz W. dopuścił się w warunkach recydywy, będąc uprzednio skazanym na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności.

Za opisane czyny, sąd rejonowy wymierzył Łukaszowi W. karę łączną 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 15 tys. złotych. Jednocześnie Sąd orzekł wobec oskarżonego przepadek na rzecz Skarbu Państwa kwoty 150 tys. złotych, tytułem równowartości korzyści majątkowej osiągniętej przez niego z przypisanych mu przestępstw oraz nawiązkę w wysokości 10 tys. złotych na rzecz Stowarzyszenia Monar we Wrocławiu, a także zasądził od oskarżonego koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, prokuratura rozważa wniesienie apelacji.