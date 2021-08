Wrocławska Pielgrzymka wyruszyła dziś rano. Pielgrzymi idą w stronę Trzebnicy Nadia Szagdaj

Rozpoczęła się 41. Piesza Pielgrzymka Wrocławska. Pielgrzymi pokonają trasę z Wrocławia do Częstochowy w dniach od 3 do 10 sierpnia. Dziś kierowcy jadący w stronę Trzebnicy muszą dziś uzbroić się w cierpliwość. 3 sierpnia, zaraz po uroczystej mszy w Katedrze Wrocławskiej, z naszego miasta wyruszyli pielgrzymi i przeszli m.in. ulicą Żmigrodzką i Kamieńskiego. Pielgrzymi podążą do Trzebnicy przez Pasikurowice, Skarszyn i Głuchów Górny. Ze względu na wąską szosę, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i zachować szczególną ostrożność. Pielgrzymka dotrze do Trzebnicy popołudniem.