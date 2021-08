Wrocławska AWF zadba o zdrowie dolnośląskich uczniów

Jesteście Państwo w trakcie szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, które mają pomóc w odzyskaniu formy młodzieży wracającej w szkolne ławy. Czego dotyczą te zajęcia organizowane zresztą przez wszystkie AWF-y w Polsce?

Od razu podkreślmy, że to nie jest kurs doskonalący kompetencje tych nauczycieli, bo oni je mają. Rzecz w tym, że zarówno nauczyciele szkolni, jak i akademiccy wiedzą, w jak trudnej sytuacji jesteśmy. Trzeba nadrobić coś, co przez 1,5 roku się wytworzyło, a do czego nikt z nas nie jest przygotowany. Chodzi o fizyczną, motoryczną i psychiczną formę uczniów. W związku z tym, staramy się tak przygotować do nowego roku szkolnego, aby ich powrót odbył się bez uszczerbku dla zdrowia, bo zarówno pod względem motorycznym, jak i psychicznym mamy bardzo długą przerwę od wszelkiej aktywności. Staramy się więc przywrócić pewne naturalne mechanizmy, bo w normalnych warunkach to dziecko przemieszczałoby się regularnie pieszo do szkoły lub do przystanku np. komunikacji miejskiej, aby do niej dojechać, spotykałoby się z rówieśnikami, grało w piłkę na boisku, korzystało z rolek, roweru, hulajnogi, chodziło gdzieś wspólnie z kolegami. Wraz z nastaniem pandemii to wszystko zostało im odebrane lub znacząco ograniczone.