Wrocławianka w ciąży zaszczepiła się na COVID. Przekazała odporność dziecku. "Chcę być przykładem dla innych"

– Jako lekarze a także jako Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników uważamy, że kobiety ciężarne powinny być szczepione na COVID. Oczywiście po zbadaniu czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań – mówi nam profesor Mariusz Zimmer z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obserwacja, że ciężarna kobieta przekazuje przeciwciała dziecku, to nie nowość. Dotyczy to szczepionek ale i chorób zakaźnych, takich jak grypa czy covid.