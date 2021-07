Wrocław: Za czym kolejka ta stoi? Ogromne kolejki po bilety na spotkanie z Olgą Tokarczuk [ZDJĘCIA]

To wyjątkowe spotkanie Swietłany Aleksijewicz i Olgi Tokarczuk ma się odbyć we Wrocławiu w czwartek - 15 lipca w Narodowym Forum Muzyki. Rozmowę znanych literatek i noblistek pod hasłem „Protest/Pratest” poprowadzą Monika Olejnik i Magdalena Środa.

Najważniejsze tegoroczne wydarzenie literackie w Polsce

Okazuje się, że setki, jeśli nie tysiące wrocławian chcą wziąć udział w tym wydarzeniu. Ludzie są skłonni odstać długie godziny na zabetonowanym placu Wolności, gdzie temperatura z pewnością sięga 50 stopni. Nie odstrasza ich kolejka która wije się od wejścia do NFM niemal dookoła całego placu. Choć wydawanie biletów odbywa się w miarę szybko, przy tylu chętnych trzeba swoje odstać. Ludzie chronią się pod żarem lejącym się z nieba pod parasolkami.

Noblistki mają rozmawiać we Wrocławiu o roli kobiet i wyzwaniach, z którymi te muszą się mierzyć w obu krajach. A także o wolności, odpowiedzialności, odwadze i oczywiście o literaturze. Władze miasta są przekonane, że będzie to spotkanie, które przejdzie do historii i z pewnością będzie najważniejsze literackim wydarzeniem roku w Polsce.