Prezes Śląska Wrocław przerywa milczenie po porażce z Ruchem. "Łzy w oczach moich córek". David Balda nadal milczy

Prezesa Śląska Wrocław Patryk Załęczny zazwyczaj jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Zwłaszcza tuż po objęciu sterów w klubie przejął na siebie ciężar komunikacji. Chętnie wchodził też w interakcje z kibicami. Było mu o tyle łatwiej, że WKS wygrywał. Teraz to się zmieniło.

Po kompromitującej porażce z Ruchem Chorzów (2:3), która właściwie zamknęła Śląskowi drogę do mistrzostwa, prezes Załęczny zamilkł. Podobnie zresztą dyrektor sportowy David Balda, który wcześniej chętnie komentował rzeczywistość wokół klubu. Tę ciszę zauważyli na portalu 'X' kibice.

"Jeśli uważasz, że ucieczka i schowanie się do szafy jest dobrym pomysłem, to grubo się mylisz. Pamiętaj, kibice są bardzo pamiętliwi."

- napisał jeden z kibiców do prezesa Załęcznego.

Ten wreszcie we wtorek wieczorem zamieścił długi wpis.

Szanowni, brak mojej aktywności na X nie oznacza braku aktywności w klubie. Uwierzcie, ja przeżywam wyniki drużyny zdecydowanie bardziej niż może Wam się wydawać. To są nieprzespane noce, zdenerwowanie, częste spotkania i długie rozmowy ze współpracownikami. Zrobimy wszystko, żeby ten sezon nie był straconym. Wiemy, że macie swoje oczekiwania, drużyna też to wie i zrobi wszystko, żebyście byli z nich dumni.

Nie chcę po meczach reagować ekspresyjnie, chociaż trudno powstrzymać emocje, a te - naprawdę buzują.

Wasza ostatnia obecność na meczu była wyjątkowa i naprawdę mocno to przeżyłem, że nie zakończyliśmy tego pojedynku z kompletem punktów.

Niestety, albo i stety też jestem człowiekiem i było mi po ludzku przykro (delikatnie pisząc). A łzy w oczach moich córek były najgorszym, czego mogłem tego wieczoru doświadczyć - na szczęście, nie mają dostępu do X, bo bardzo dużo soczystych epitetów posypało się pod naszym adresem.

Robimy wszystko, żeby odwrócić losy tego sezonu i mocno wierzę, że wspólnie z drużyną damy radę i zakończymy ten sezon z medalem.

Nadal pracujemy i nikt nigdy broni nie złoży. Do ostatniego gwizdka.

Dobrej nocy🤝