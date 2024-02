Wrocław wyłączył priorytet dla tramwajów? "Są najwolniejsze w Polsce, a prezydent jeszcze je spowalnia"

Na skrzyżowaniach ulic Armii Krajowej i Bardzkiej oraz Hubskiej i Glinianej we Wrocławiu narasta problem związany z brakiem priorytetu dla tramwajów. Decyzje te mają być wynikiem niedawnych zarządzeń prezydenta Jacka Sutryka.

- Efektem tych decyzji jest wydłużenie czasu podróży mieszkańców z Gaju i Tarnogaju. Ze względu na losowość ruchu drogowego pojazdy mogą być mocno spóźnione. Dla każdego z nich mogą być to 2-3 minuty, a przecież jeździ tu aż pięć linii. Jest to absolutne zaprzeczenie logiki budowania przystanków za skrzyżowaniami, czego dokonano kilka lat temu na tym skrzyżowaniu, bo to skazuje pasażerów i pojazdy na dwukrotny postój - napisał w liście do redakcji "Gazety Wrocławskiej" czytelnik Mirosław (imię zmienione).