Wrocław. Narkotykowy diler spadł z drugiego piętra prosto w ręce policjantów

- Z tego co ustalili policjanci wynika, że aby dostać się do środka, wybił szybę w oknie. Ze względu na fakt, że nie znalazł żadnych wartościowych przedmiotów, postanowił opuścić lokal tą samą drogą. Jednak podczas wychodzenia przez okno stracił równowagę i spadł na ziemię, uszkadzając sobie kolano. W miejscu nieplanowanego przez niego lądowania byli już nasi mundurowi – relacjonuje sierżant Aleksandra Rodecka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.