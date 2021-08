Wrocław: Młody człowiek wpadł do miejskiej fosy Kinga Czernichowska

38-letni mężczyzna wpadł we wtorek wczesnym popołudniem do fosy miejskiej we Wrocławiu. Na szczęście, na miejsce szybko przyjechała policja i ratownicy WOPR i wrocławianina udało się uratować.