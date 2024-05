Prasówka 18.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez!”?

Prasówka 18.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Deszcz nie wystraszył kibiców Sparty. Komplet widzów na meczu z Unią Leszno (ZDJĘCIA KIBICÓW) Jeszcze na kilkadziesiąt minut przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu Betardu Sparty Wrocław z Fogo Unią Leszno kibice mogli mieć wątpliwości, czy tego dnia zobaczą w akcji żużlowców. Ostatecznie opady nie storpedowały zawodów, a fani WTS-u zobaczyli, jak wrocławski zespół gromi swojego odwiecznego rywala z Leszna. Wspieraliście „Spartan” na trybunach Stadionu Olimpijskiego? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Nieznany pomnik żołnierzy wyklętych we Wrocławiu. Od kilku lat stoi pod zajezdnią Popowice. Czy doczeka się kiedyś montażu? Po uroczystym odsłonięciu Pomnika Żołnierzy Niezłomnych na wrocławskich Hubach opadł już kurz. Jednak mało kto wie, że nie jest on pierwszym takim obiektem w mieście. Kilka lat temu, mieszkańcy Wrocławia z własnej inicjatywy stworzyli stalowy monument w kształcie orła. Mimo zabiegów nie doczekał się montażu, a obecnie stoi pod zajezdnią Popowice.

Prasówka 18.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Palec Fredry wmurowany w elewację i maszyna do pisania ks. Peikerta. Oto sekrety jednego z najstarszych kościołów we Wrocławiu Z kościołem pw. św. Maurycego we Wrocławiu łączą się ważne wydarzenia i nazwiska. Jako świątynia w centrum miasta, stał się przystanią dla tymczasowych lub nowych mieszkańców Wrocławia, szukających dla siebie wspólnoty. Ale nawet wieloletni parafianie nie do końca wiedzą, ile sekretów skrywa budynek. Odkryliśmy je wraz z gospodarzem parafii - proboszczem Januszem Gorczycą. Przeczytaj i zobacz zdjęcia. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [18.05.2024] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [18.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Wyburzą halę sportową dla nowych bloków. Mieszkańcy Kozanowa ostro protestują! Jest petycja do prezydenta Jacka Sutryka Popularna hala sportowa przy ul. Kozanowskiej 69 ma zostać zburzona. W jej miejsce, deweloper chce postawić nowe bloki. Z pomysłem kategorycznie nie zgadzają się mieszkańcy Kozanowa. Na osiedlu trwają protesty, a w petycji do prezydenta Jacka Sutryka zebrali już tysiące podpisów.

📢 Napad na pocztę we Wrocławiu. Policja zatrzymała sprawcę. Może mieć związek z innym napadem Policjanci z Wrocławia zatrzymali sprawcę napadu na pocztę, do którego doszło 10 maja. Mężczyzna paralizatorem zaatakował urzędniczki. Został zatrzymany bezpośrednio po przestępstwie. Ten napad może nie być jedynym na jego koncie. Służby zatrzymanego typują go także jako sprawcę napadu na pocztę przy Czarnieckiego, do którego doszło w marcu 2023 roku. 📢 Piasek, trener z „Tańca z Gwiazdami” i Natalia z „M jak miłość”. Te gwiazdy publicznie dokonały coming outu. Zobacz, kto jeszcze Niedawno taką informacją zaskoczył Michał Kassin, czyli taneczny partner Roksany Węgiel z „Tańca z Gwiazdami”, wcześniej byli to między innymi Andrzej „Piasek” Piaseczny czy też grająca przez lata Natalię z „M jak miłość” aktorka Marcjanna Lelek. Zobacz, jakie gwiazdy przyznały się publicznie do swojej nieheteroseksualnej orientacji. Zestawienie publikujemy z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, przypadającego 17 maja.

📢 Te kapelusze to prawdziwe arcydzieła! Robi je prawdziwa mistrzyni tego rzemiosła. Oto jej warsztat we Wrocławiu Moda na eleganckie kapelusze wraca do łask. To dobra wiadomość dla wrocławian i wrocławianek, bo w naszym mieście pracuje prawdziwa mistrzyni. Zobacz, jakie piękne są jej kapelusze! 📢 Wrocław w 1936 roku. Właśnie o takim mieście Disney+ kręci serial. Jak żyło się w Breslau w tamtych czasach? W połowie maja Disney ogłosił pierwszą, polską produkcję dedykowaną swojemu serwisowi streamingowemu Disney+. Akcja serialu będzie miała miejsce we Wrocławiu w 1936 roku. Będziemy mogli więc zobaczyć, jak twórcy interpretują życie miasta pod nazistowskimi rządami, na kilka lat przed II wojną światową. My już teraz przenosimy Was w czasie. Zobaczcie Breslau w połowie lat 30. XX wieku.

📢 Noc Muzeów, wyścigi, targi i festiwale, czyli weekend 17-19 maja we Wrocławiu. Gdzie warto się wybrać? Co weekend Wrocław nie pozwala się nudzić. Tym razem (17-19 maja) w mieście będzie mnóstwo wydarzeń i imprez związanych z Nocą Muzeów, ale nie tylko. Na mieszkańców czekają targi, pikniki, duże święto jednego z najpopularniejszych osiedli, aktywności sportowe, kino plenerowe… Jest w czym wybierać! Zobaczcie!

📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Wichura nadciąga nad Wrocław. IMGW wydało ostrzeżenie dla całego Dolnego Śląska. W weekend spadnie deszcz Zmiana aury! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił żółty alert dla całego nizinnego obszaru Dolnego Śląska. We Wrocławiu i innych częściach regionu będzie mocno wiało. To tylko zapowiedź tego, co nas czeka w weekend. Synoptycy prognozują deszcz.

📢 Wypadek na DK94. Kobieta skuterem wjechała pod ciężarówkę. Jest korek na trasie w kierunku Wrocławia W piątek (17 maja) na drodze krajowej DK94 pomiędzy Wrocławiem a Środą Śląską doszło do wypadku. Kobieta na skuterze wjechała pod ciężarówkę. W stanie krytycznym zabrano ją do szpitala. Na drodze występują utrudnienia dla kierowców. 📢 Praca sezonowa na Dolnym Śląsku. Ile można zarobić przy zbiorze truskawek? Są też oferty dla sprzedawców! We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku pojawiły się już oferty pracy sezonowej, głównie przy zbiorze owoców. Zarobić można też sprzedając owoce na stoiskach "pod chmurką". Ile można zarobić? Zobaczcie aktualne oferty.

📢 Co musi się stać, by Śląsk został mistrzem Polski? Wicemistrzostwo już w sobotę? Wyjaśniamy! Śląsk Wrocław na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu plasuje się na 2. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i traci dwa punkty do lidera - Jagiellonii Białystok. W wyścigu o tytuł nie wszystko zależy od piłkarzy Jacka Magiery, ale w walce o europejskie puchary już tak. WKS w sobotę może zapewnić sobie tytuł wicemistrza Polski i to bez oglądania się na rywali. Co musi się stać? Przedstawiamy wszystkie warianty.

📢 Śląsk - Radomiak. BILETY - gdzie kupić? Bilety się kończą, dziś ich zabraknie. Transmisja na żywo - gramy o mistrzostwo! Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że w piątek wieczorem nie będzie już biletów na ten mecz. Przed południem rozeszło się już 35 tys. biletów. Jak kupić bilety? Jakie są ceny biletów na mecz Śląska? Co jest potrzebne do zakupu biletu na mecz Śląsk - Radomiak? Podpowiadamy. Kto nie kupi biletu - temu zostaje transmisja na żywo w TV. 📢 Nietypowy widok na DK 35 na Dolnym Śląsku. Toi-toi na środku drogi! Kierowcy nie wierzą własnym oczom! Jedziesz sobie drogą krajową nr 35 przez Wałbrzych, dojeżdżasz do zwężenia... a tam! Na samym środku drogi... Zobaczcie sami, bo naszym Czytelnikom trudno było w to uwierzyć.

📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Ciężarówka na boku, droga zablokowana |ZDJĘCIA Wypadek na podwrocławskim odcinku autostrady A4. Przed węzłem Wrocław Wschód, samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Podczas zdarzenia, ciężarówka przewróciła się na bok. Droga jest zablokowana, ląduje śmigłowiec LPR. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tragedia na Dolnym Śląsku. Zginął motocyklista! Śmiertelny wypadek w Goduszynie koło Jeleniej Góry W piątek (17 maja) wiadomo nieco więcej o śmiertelnym wypadku w Goduszynie, choć policja nadal bada okoliczności. Na drodze krajowej nr 3 w Goduszynie w powiecie karkonoskim zginął 41-letni motocyklista. Mężczyzna był reanimowany przez 20 minut, ale obrażenia których doznał, były zbyt poważne. 📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Te znane osoby tak wyglądały gdy były młode! Polskie gwiazdy wiele lat temu. Tak kiedyś wyglądali 17.05.2024 Zobaczcie jak kiedyś wyglądali polscy celebryci, wśród nich aktorzy, prezenterzy, piosenkarki, sportowcy. Kuba Wojewódzki gdy był zaledwie młody chłopakiem. Tak wyglądała Anna Mucha w początkach swojej kariery. A jak wyglądał kiedyś Artur Szpilka lub Mariusz Pudzianowski? Sprawdzamy jak kiedyś wyglądali polscy celebryci. 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 17.05.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Kamil Bortniczuk: Dzisiejszy Śląsk to nie są już frajerzy! (WIDEO) Kamil Bortniczuk, były minister sportu, a dziś poseł na sejm, odwiedził Studio Gazety Wrocławskiej. Bortniczuk jest kibicem piłkarskiego Śląska Wrocław i mocno liczy na medal i puchary w tym sezonie. – Kiedy tylko mogę, pojawiam się na meczach. Będę na Radomiaku, do Częstochowy w ostatniej kolejce pewnie też się wybiorę – zapowiada w rozmowie z nami.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 17.05.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Najseksowniejsza zawodniczka na świecie? Media okrzyknęły Niemkę, ale... tak wygląda Włoszka Sabbatini! Pamiętacie Alicę Schmidt, niemiecką sprinterkę, którą media szybko okrzyknęły "najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Wygląda na to, że Niemce urosła konkurentka. Włoszka Gaia Sabbatini ma 25 lat, 175 cm wzrostu, a na Instagramie obserwuje ją blisko 400 tys. osób. 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 17.05 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 17.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Tak powstawała Autostradowa Obwodnica Wrocławia i będący jej częścią – most Rędziński, najwyższy w Polsce. Minęło 15 lat! Autostradowa Obwodnica Wrocławia ma ponad 35 kilometrów, omija centrum miasta od strony zachodniej i północnej. Dzięki tej trasie tysiące ciężarówek omija miejskie ulice. Dziś trudno sobie wyobrazić Wrocław bez AOW i jego integralnej części, jaką jest most Rędziński – najwyższy most w Polsce i najdłuższy żelbetowy most podwieszany w kraju. Zobaczcie jak powstawała obwodnica. Mamy mnóstwo archiwalnych zdjęć.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 17.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Ten wrocławski sklep z antykami jest pełen pamiątek z czasów PRL! Otwarty tylko przez kilka godzin w tygodniu. Zobaczcie, co ma w ofercie Wrocławianie uwielbiają zaglądać na wszelkie giełdy staroci. Każdy, kto jest fanem wyszukiwania perełek powinien zajrzeć do tego wyjątkowego sklepu z rzeczami używanymi. Jest otwarty tylko raz w tygodniu prze kilka godzin, a można w nim znaleźć dosłownie wszystko.

📢 Dziki zadomowiły się we Wrocławiu. Odwiedzają nawet osiedla w centrum miasta! Jak się przy nich zachować? Całe gromady dzików praktycznie zadomowiły się na kilku osiedlach Wrocławia. Zajmują już nie tylko lasy i parki w pobliżu granic miasta, coraz częściej widziane są między blokami, zaledwie 3 kilometry od wrocławskiego rynku. Czy jest ich coraz więcej? Co z Afrykańskim Pomorem Świń?

📢 Zabytkowe tramwaje komunikacji miejskiej wracają na ulice Wrocławia. Będą wozić pasażerów w Noc Muzeów - za darmo! W najbliższą sobotę (18 maja) odbędzie się Noc Muzeów, ale nie tylko zwiedzanie będzie darmowe. Bezpłatnie będzie można także podróżować po Wrocławiu. Klub Sympatyków Transportu Miejskiego zaplanował kursowanie aż sześciu bezpłatnych linii. Obsłuży je zabytkowy tabor – w tym tramwaje Konstale i autobusy z Jelcza czy tzw. "ogórki".

📢 Wypadek na ulicy Legnickiej we Wrocławiu. Mężczyzna wpadł pod tramwaj |ZDJĘCIA Około północy z czwartku na piątek (17 maja) we Wrocławiu doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna wpadł pod tramwaj na ulicy Legnickiej. Aby wydobyć poszkodowanego, konieczne było podniesienie wagonu dźwigiem. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Porwano je w Polsce, handlowano nimi za granicą. Oto pokój ucieczek, który pojawi się we Wrocławiu tylko raz 17 maja w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu wystartuje edukacyjny projekt ESCAPETRUCK, który po raz drugi odwiedzi Polskę. W specjalnym pojeździe odwiedzający poznają zagadnienie handlu ludźmi w formie escape roomu. 📢 Ogłoszenie dla mieszkańców we Wrocławiu. Uprzejmie prosimy o niewyrzucanie kału przez okno! Mieszkańcy bramy przy ulicy Strzegomskiej 254 we Wrocławiu od kilku dni są zdziwieni z powodu ogłoszenia, które pojawiło się na drzwiach klatki schodowej. Trzeba przyznać, że to co napisano na karteczce, szokuje. Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec, tu cytat: „uprzejmie prosi o nie wyrzucanie kału przez okno”. Lokatorzy wspomnianego problemu nie zauważyli, ale administracja bez powodu ogłoszenia nie powiesiła.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Juwenalia 2024 #WrocławRazem już niedługo. Na scenie Young Leosia. Przez miasto przejdzie pochód studentów. Są jeszcze bilety W 2024 roku we Wrocławiu odbędą się największe juwenalia w historii miasta. Wystartują już 22 maja na Tarczyński Arena pod hasłem #WrocławRazem. Mamy już całą listę gwiazd, które wystąpią. Bilety jeszcze można kupić, a do tego szykuje się pochód przez miasto. 📢 Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków Piwonie to urocze kwiaty o silnym, urzekającym zapachu. Piwonie są prawdziwą ozdobą ogrodów, a także mieszkań jako kwiaty cięte w wazonach. Są dość łatwe w uprawie i pielęgnacji, jednak bywają kapryśne. Kwiaty u piwonii pojawiają się już w maju, a kwitnienie piwonii przypada na lato. By piwonia miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, już teraz zadbaj o jej nawożenie. Zobacz, jak łatwo domowym i tanim trikiem odżywisz piwonie, by bujnie kwitły.

📢 Zamek Księcia Henryka to niezwykły zabytek Karkonoszy. Gdzie się znajduje i jaka jest historia tych malowniczych ruin? W niewielkim lesie pomiędzy Staniszowem a Marczycami wznosi się wyjątkowa budowla – zamek myśliwski, wybudowany w 1806 roku. Nazwany na cześć księcia Henryka, ówczesnego właściciela i fundatora, zamek ten kryje w sobie bogatą historię i zapewnia malowniczy widok na góry. 📢 Warto spojrzeć na niebo nad Wrocławiem. Dziś w nocy pojawi się astro-duch! Sprawdź szczegóły Choć we Wrocławiu czasem trudno o piękne widoki gwiazd na niebie, wciąż można oglądać wiele zjawisk astronomicznych, nawet z własnego balkonu. Dziś 16 maja, będzie specjalny powód by spojrzeć w górę. Co zobaczymy na niebie?

📢 Metamorfoza Marcina Tyszki z "Top model". Tak obecnie wygląda znany juror - schudł aż 12 kilogramów! Marcin Tyszka to znany fotograf mody i juror w programie "Top model". Gwiazor w ostatnim czasie przeszedł metamorfozę, co spowodowało, że widzowie show mogli go oglądać w zupełnie innym wydaniu. Schudł aż 12 kilogramów! Zobacz na zdjęciach, jak obecnie wyglada.

📢 Zarobki na kolei. Poznaj zarobki maszynisty, konduktora, dróżnika, kasjera Myślisz o pracy na kolei? Zastanawiasz się, jakie pensje wpływają na konta kolejarzy? Zobacz, ile zarabiają w PKP maszyniści, konduktorzy, dróżnicy i kasjerzy. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Ofert pracy nie brakuje. Sprawdź! 📢 Dwa karambole na autostradzie A4 pod Wrocławiem! Korki po zderzeniu łącznie 9 aut Około godziny 18:20 pięć aut zderzyło się na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Na jezdni prowadzącej ze stolicy Dolnego Śląska do Opola, tworzą się duże korki. Możliwy jest przejazd tylko jednym pasem. Minęło kilkadziesiąt minut od tego zdarzenia i do drugiego karambolu doszło pod Kątami Wrocławskimi, z drugiej strony Wrocławia. Tam zderzyły się 4 samochody. 📢 Kobieta zaginęła pod Wrocławiem. Zagrożone zdrowie i życie! Trwają intensywne poszukiwania 35-latki pod Wrocławiem! Rodzina ostatni raz widziała Jolantę Krzemińską wczoraj, około godz. 21. Od tego czasu nie ma kontaktu z mieszkanką Jelcza-Laskowic.

📢 Wyburzają znany komisariat we Wrocławiu. To tu zginął Igor Stachowiak i doszło do poważnych zamieszek W zeszłym tygodniu ruszyło wyburzanie komisariatu wrocławskiej policji "Stare Miasto" przy ul. Trzemeskiej. Budynek był w 2016 roku fotografowany i nagrywany z każdej strony, kiedy zginął w nim Igor Stachowiak. Pod gmachem odbyły się też ostre manifestacje, których efektem były 51 aresztowania. Nowy komisariat stanął tuż obok i już działa.

📢 Ta wielka, czarna pszczoła, była uznawana za wymarłą. Wróciła i na Dolnym Śląsku żyje się jej świetnie! Najbliższym skojarzeniem dla człowieka związanym z pszczołą, jest miód. Do rodziny pszczołowatych należy jednak prawie 6 tys. gatunków, a część z nich wcale miodu nie produkuje. Ma jednak istotne znaczenie w zapylaniu roślin. Zadrzechnia fioletowa, zwana też "czarną pszczołą", do niedawna była uznawana za prawdopodobnie wymarłą. Wróciła i na Dolnym Śląsku można ją spotkać w kilku miejscach. Spotkaliście ją? Możecie to udokumentować!

📢 Tanie mieszkania od PKP na sprzedaż we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia i ceny PKP S.A. wyprzedaje swoje nieruchomości. Są to lokale położone zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Spośród wszystkich ofert wybraliśmy najciekawsze oferty mieszkań na sprzedaż we Wrocławiu. Zobaczcie, klikając w zdjęcie powyżej. Jak kupić takie mieszkanie, przeczytajcie w tekście poniżej. 📢 Nowy bar z widokiem na panoramę Wrocławia. Będzie na dachu prestiżowego hotelu na Ostrowie Tumskim. Mamy zdjęcia Na 6. piętrze pięciogwiazdkowego hotelu The Bridge Wrocław na Ostrowie Tumskim otwarty zostanie nowy bar, z którego rozpościera się piękny widok na panoramę miasta. Goście mogą liczyć na autorskie koktajle, muzykę i unikalny klimat. Zobaczcie, jak nowe miejsce prezentuje się na zdjęciach. 📢 Bajkowy pałac pod Wrocławiem. Kiedyś był kościołem, dziś walczy o przetrwanie. Można go zobaczyć z bliska! Do tego miejsca prowadzą tabliczki z napisem "Zamek Górka". Jednak w niektórych opracowaniach piszą o nim "Zamek, który nigdy nie był zamkiem". Dlaczego? Bo powstał pierwotnie jako kościół, do którego później dobudowano plebanię i wreszcie pałac. Całość wygląda niczym z bajki. Warto wiedzieć, że turyści mogą w każdej chwili wejść na teren zamkowy, a nawet za darmo zostawić tutaj samochód. W samej budowli trwa remont, a raczej walka o uratowanie pięknego zabytku. Właściciele wpuszczają do środka przy okazji organizowanych tutaj wydarzeń, ale przyznają, że chcieliby w przyszłości udostępnić obiekt do regularnego zwiedzania.

📢 Popularne miejsce na Nadodrzu zniknie z Wrocławia. To ostatnia szansa na odwiedzenie Drukarni Drukarnia na wrocławskim Nadodrzu działała w obecnej formie od 2017 roku, choć działalność drukarską rozpoczęła już pod koniec lat 80. XX wieku. Niedługo to miejsce będzie jedynie wspomnieniem. Dlaczego Drukarnia zostanie zamknięta?

📢 Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Największe takie w Europie. Ponad 450 zabytkowych pojazdów z prywatnej kolekcji Wielkimi krokami zbliża się otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Na 7 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 450 zabytkowych samochodów i motocykli. Samych "maluchów" jest około 50 sztuk. Wszystko to z prywatnej kolekcji. Na miejscu powstała także wystawa „Życie w PRL-u”. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Największy market na Wrocławskim Rynku jest już otwarty. W Dino można robić zakupy Zamknięcie znanego sklepu Społem w Domu Handlowym Feniks na rynku we Wrocławiu wywołało wiele komentarzy. Dziś (15 maja) na jego miejscu otwarto długo wyczekiwany sklep marki Dino. 📢 Zastępca naczelnika jednego z wydziałów CBŚP znaleziony martwy przy drodze. Samobójstwo? Sprawę wyjaśnia prokuratura Podkomisarz Adam J. - zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, został znaleziony martwy przy drodze gruntowej, z psem uwiązanym na smyczy. Mężczyznę znalazł świadek - już nie żył. Sprawę bada prokuratura. 📢 Wielokrotni mistrzowie i wybitni trenerzy – oto największe legendy koszykarskiego Śląska Wrocław Śląsk Wrocław to najbardziej utytułowany koszykarski klub w Polsce, 18-krotny mistrz kraju. Jego barwy przywdziewali wybitni koszykarze, tacy jak Mieczysław Łopatka, Adam Wójcik, Maciej Zieliński. Nie można zapomnieć też o utytułowanych trenerach, m.in. Andreju Urlepie i Mulim Katzurinie. Zobaczcie, kto wchodzi w poczet największych legend Śląska. Kliknij w pierwsze zdjęcie, aby zobaczyć wszystkie najważniejsze postaci w historii klubu.

📢 Dziwny obiekt nad Wrocławiem i Trzebnicą. Został nagrany przez naszego czytelnika. Zobacz! Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" trafiło nagranie, na którym widać niezidentyfikowany obiekt nad drogą między Wrocławiem a Trzebnicą. "UFO" widoczne było także ze stolicy Dolnego Śląska. Autorzy nagrań i zdjęć poszukują odpowiedzi - co spadło z nieba 14 maja? 📢 Wrocław na lotniczych zdjęciach sprzed niemal stu lat. Zobacz jak miasto wyglądało z lotu ptaka! Bez Sky Tower i innych szklanych biurowców, za to gęstą zabudową, której trzon stanowią ceglane kamienice. To obraz Wrocławia sprzed stu lat. Miasto w takim wydaniu możemy zobaczyć nie tylko na widokówkach. W archiwach jest także szereg zdjęć lotniczych. Zobacz międzywojenny Wrocław z lotu ptaka. 📢 We Wrocławiu otwarto nowy hangar do naprawy samolotów. Ryanair zatrudni dodatkowo 300 osób. Byliśmy w środku! To już czwarty hangar naprawczy dla samolotów we Wrocławiu, w którym serwisowane są maszyny linii lotniczych Ryanair. Wrocław Aircraft Maintenance Service (WAMS) przeznaczył na inwestycję 25 mln euro. Zobacz, jak naprawia się samoloty, którymi na co dzień podróżują tysiące osób!

📢 Niedługo ruszy budowa końcówki Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Kiedy nią pojedziemy? O tym, kto może wybudować ostatni odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, dowiemy się 28 czerwca. Poznamy wtedy oferty potencjalnych wykonawców trasy, której dokończenie zaplanowano już wiele lat temu. Na razie urząd marszałkowski informuje o wstępnych, aktualnych terminach inwestycji. Czy tym razem uda się ich dotrzymać? 📢 Te miasta na Dolnym Śląsku wymierają. Dlaczego ludzie nie chcą w nich mieszkać? W wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku liczba mieszkańców z roku na rok spada. Są takie, które wyludniają się w szybkim tempie. Dlaczego nikt nie chce tam mieszkać? Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011 oraz danych GUS z 2023 roku przygotowaliśmy ranking gmin na Dolnym Śląsku, które wyludniają się najszybciej. Sprawdź, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Kościoły we Wrocławiu, które dziś już nie istnieją. Zobaczcie, jak wyglądały Wrocław ma wiele pięknych kościołów, świątyń i obiektów sakralnych. Niektóre mają po kilkaset lat, zachwycają architekturą, wnętrzami i dziełami sztuki, które się w nich znajdują. Część wrocławskich kościołów już nie istnieje - zobaczcie, gdzie się znajdowały i jak wyglądały w galerii zdjęć. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - język polski. Jakie zadania sprawiły problem uczniom podstawówek? Zobacz ARKUSZE i ODPOWIEDZI Egzamin ósmoklasisty 2024. We wtorek (14 maja) o godz. 9 rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, na pierwszy ogień "poszedł" jęz. polski. Przystępuje do niego ponad 226 tys. uczniów. Na arkuszu z języka polskiego należy rozwiązać test złożony z zadań otwartych i zamkniętych oraz napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Egzamin trwa 120 minut. Jakie zadania sprawiły największą trudność? Sprawdź arkusze i odpowiedzi!

📢 Ten dolnośląski pałac ma tragiczną historię. Romantyczna ruina tuż pod Wrocławiem nadal robi wrażenie! Ten dolnośląski pałac ma tragiczną historię. Choć udało mu się przetrwać II wojnę światową, dziś z przepięknego pałacu w Gałowie pod Wrocławiem zostały zgliszcza. Ponad ćwierć wieku temu podpalił go nieznany sprawca. Ogień w zaledwie kilka godzin zamienił pałac w ruinę. Mimo to, warto go zobaczyć. Pałacowe mury są niezwykle malownicze. Zerknijcie na zdjęcia! 📢 W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Firmy przyjmują od ręki i płacą krocie. Mamy listę Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę!

📢 Tak wyglądają wraki aut po wypadkach drogowych. Pokazali je nam wrocławscy policjanci Kolizje i wypadki drogowe to niestety codzienność, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Wrocław. Zapytaliśmy funkcjonariuszy policji co należy zrobić, gdy jest się świadkiem lub uczestnikiem wypadku. Sprawdziliśmy jak wyglądają pojazdy, które brały udział w poważnych wypadkach. Widok mrozi krew w żyłach! 📢 Okazja! Tanie mieszkania we Wrocławiu. Te nieruchomości sprzedaje komornik. Licytacje jeszcze przed wakacjami Mieszkania z licytacji komorniczych to alternatywa dla nieruchomości z rynku wtórnego. Warto przyjrzeć się im uważnie, bo takie mieszkania można nabyć w okazyjnej cenie. Co prawda wiele lokali od komornika wymaga remontu, ale można trafić również na takie, które są w bardzo dobrym stanie, gotowe do wprowadzenia. Zobaczcie mieszkania z Wrocławia, które niedługo będą licytowane. To aktualne oferty!

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Tramwajem po Wrocławiu. W drugiej połowie XX wieku na torach w mieście królowały Konstale. Pamiętacie? Mnóstwo zdjęć! Wrocław tramwajami stoi. Tramwaj to popularny i chętnie przez wrocławian wybierany pojazd komunikacji miejskiej. Tak było niemal od zawsze. Pierwszy wrocławski tramwaj był pojazdem konnym. Elektryczne pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Jednymi z najpopularniejszych - na przestrzeni lat - były nie wątpliwie Konstale. Zobaczcie, jak jeździliśmy tramwajami po Wrocławiu pod koniec minionego stulecia. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć.

📢 Odbudowują linię kolejową do Karpacza. Tak to dziś wygląda. Kiedy ruszą pociągi? Choć liczy sobie zaledwie nieco ponad 7 kilometrów, to jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nazywana dawniej Kolejką Karkonoską linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza jest odbudowywana. Według nieaktualnych już zapowiedzi, pociągi Kolei Dolnośląskich do Karpacza miały ruszyć z końcem 2023 roku. Później pojawiała się data - marzec 2024, a ostatnio mówiono już o "wiośnie 2024". Nic z tego! Sprawdziliśmy postęp prac. Nie ma szans na dojazd pociągiem do Karpacza ani wiosną, ani najpewniej latem 2024 roku. To jeden wielki plac budowy. Jeśli uda się uruchomić to połączenie do końca tego roku, trzeba to będzie uznać za sukces. 📢 Wrocław 25 lat temu. Te zdjęcia ożywią niejedno wspomnienie sprzed ćwierć wieku Na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław bardzo się zmieniał. Zasypane gruzem nieużytki zaczęły służyć za place budowy, po Odrze pływały barki, a w Rynku rosły kwiaty. Tych obrazków już nie ma. Niektórzy je pamiętają, innym z radością przypominamy.

📢 Polskie Hawaje, czyli jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Można tu poleżeć pod palmami, a do tego to ledwie godzina z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Kąpieliska we Wrocławiu: Różanka, Glinianki, Morskie Oko. Zobaczcie, gdzie od lat pływają wrocławianie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wrocławianie znają je doskonale. Już lata temu szaleli na nowej zjeżdżalni na Kłokoczycach, skakali na bombę z wysokich skoczni na Morskim Oku, czy tłoczyli się na basenie Olimpijskim. Obejrzyjcie Wrocław na starych zdjęciach przez pryzmat kultowych kąpielisk! Wystarczy kliknąć w zdjęcie powyżej i przechodzić na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie.

📢 Nie tylko przepiękne Arboretum Wojsławice. Te ogrody na Dolnym Śląsku są równie malownicze.Nasz pomysł na niedzielę? Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę. 📢 Bieg Firmowy we Wrocławiu 2024. Ponad 12. tysięcy zawodników pojawiło się na starcie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! Wydarzenie to na stałe wpisało się już w kalendarz biegowych imprez we Wrocławiu. 12,5. tysiąca osób reprezentujących różne firmy, po raz kolejny połączyło swoje siły w szczytnym celu i w sobotę (11.05.2024) wystartowało ze Stadionu Olimpijskiego na trasę 12. edycji Biegu Firmowego. Cel sztafety, to pomoc niepełnosprawnym dzieciom, które wymagają kosztownego leczenia.

📢 Zwierzaki z wrocławskiego schroniska czekają na nowe, kochające domy. Obok tych smutnych oczu nie można przejść obojętnie Te piękne i bardzo mądre zwierzaki są nowymi podopiecznymi TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Milusińscy z cierpliwie czekają na opiekunów, u których zadomowią się na lata. Kto je pokocha? Odwdzięczą się bezgraniczną miłością.

📢 Najtańsze kawalerki we Wrocławiu. Niektóre z tych mieszkań kupisz za mniej niż 200 000 zł! Tak wyglądają od środka Ceny mieszkań we Wrocławiu znów poszybowały w górę, jednak wciąż można znaleźć kawalerki na sprzedaż, których ceny nie przekraczają trzystu, a w niektórych przypadkach nawet dwustu tysięcy złotych! Chcecie zobaczyć, jak wyglądają od środka? Zdjęcia znajdziecie w galerii. 📢 Najpiękniejsze pałace Dolnego Śląska. Do tych miejsc będziecie chcieli wracać! Pałace Dolnego Śląska stanowią o bogactwie kulturowym naszego regionu. Zachód Polski znany jest z pięknych rezydencji, zamków i pałaców, które przyciągają turystów z całego kraju, a nawet ze świata. Wiele z nich doczekało się legend, a część została odrestaurowana i wkomponowuje się w lokalny koloryt. Które z budowli naprawdę zachwycają? Przedstawiamy Wam nasz subiektywny ranking!

📢 „Czterej pancerni i pies” - wiesz, że pierwszych osiem odcinków powstało na Dolnym Śląsku? Serial ma już 58 lat! „Czterej pancerni i pies” pierwszy raz pojawili się w telewizji 58 lat temu. Właśnie dlatego przypominamy nasz archiwalny materiał o tej niezwykłej produkcji. Wiele osób o tym nie wie, ale pierwszych 8 odcinków serialu „Czterej pancerni i pies” powstało na Dolnym Śląsku. To tutaj załoga uczyła się, jak być pancerniakami, to stąd pochodziło wielu aktorów. O kulisach powstania serialu „Czterej pancerni i pies” w rocznicę wyemitowania jego pierwszego odcinka opowiadał nam Marek Łazarz, autor monograficznej książki poświęconej temu kultowemu filmowi. 📢 Kawałek Alp na Dolnym Śląsku! Piękna karkonoska łąka zachwyca turystów Krajobrazy w Karkonoszach i Górach Izerskich są wprost zachwycające, Przywodzą na myśl sielskie alpejskie wioski albo urocze hale u podnóży Tatr. Soczysta zieleń łąk pokrytych kolorowymi kwiatami, a w tle majestatyczne góry, "lukrowane" gdzieniegdzie śniegiem. Wszystko jak z reklamy czekolady Milka i... na wyciągnięcie ręki.

📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt podziemnych korytarzy. Jak z horroru! Nie chcesz się tu zgubić! Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz! 📢 Działka ROD z zadbaną altanką na sprzedaż we Wrocławiu. Można kupić nawet zamek! Zobaczcie zdjęcia i ceny Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) cieszą się niesłabnącą popularnością. Działki w mieście są w cenie, zwłaszcza, jeśli na ich terenie znajduje się piękna, zadbana, murowana altana. Ile kosztują ogródki działkowe z zadbaną altanką we Wrocławiu? Zobacz w galerii najciekawsze oferty – prezentujemy ceny i lokalizacje każdej z nich.

📢 Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny we Wrocławiu to prawdziwa twierdza. Jak wygląda życie więźniów i strażników? Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia. 📢 Jednodniowa wycieczka do Niemczy. Zobaczycie tu rajski ogród, romantyczne kamieniczki i zamek sprzed ponad 700 lat Szukając inspiracji na jednodniową wycieczkę w okolice Wrocławia, warto rozważyć wyjazd do Niemczy. Miejscowość leżąca około 50 kilometrów od stolicy Dolnego Śląska znana jest ze słynnego Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach. To jednak niejedyna atrakcja, której możecie doświadczyć. Zapuszczając się nieco dalej, traficie na romantyczne kamieniczki, neogotycki ratusz i zamek, w którym nocowała św. Jadwiga.

📢 Dolnośląski Wawel! Zachwycają XVI-wieczne freski i przypałacowe ogrody. Zabytek doczekał się remontu Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich w gminie Marciszów nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat. 📢 Tłumy w Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku. W parku trwa Wielki Majówkowy Kiermasz Ogrodniczy! Kupicie kwiaty, krzewy, zioła Arboretum w Wojsławicach to niezwykłe miejsce. Ten przepiękny ogród botaniczny, położony zaledwie 50 kilometrów od Wrocławia, zachwyca o każdej porze roku. W ten weekend warto się tam wybrać nie tylko dla przepięknych "okoliczności przyrody". W Wojsławicach odbywa się Wielki Kiermasz Ogrodniczy. Zobaczcie, co można tam kupić.

📢 Dolnośląskie jeziora: krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie pojechać i odpocząć nad wodą? Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy! 📢 Noc Muzeów we Wrocławiu. Co warto zobaczyć? Sprawdź majową listę wydarzeń Noc Muzeów to coroczne wydarzenie uwielbiane przez mieszkańców Wrocławia, którzy mogą odkrywać tajemnice, często niedostępnych miejsc. W ciągu tej jednej nocy w roku, organizatorzy przygotowują również mnóstwo dodatkowych atrakcji dla mieszkańców: warsztaty, koncerty i wykłady. Sprawdź, kiedy odbędzie się Noc Muzeów 2024 i gdzie warto się wybrać. Zapisy już trwają!

📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ - REGUŁKA] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

