Wrocław Główny najpopularniejszym dworcem w Polsce [RANKING]

Z rankingu opublikowanego przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że z Dworca Głównego we Wrocławiu w zeszłym roku skorzystało 12,4 mln osób. Oznacza to średnio 1,4 tys. obsłużonych pasażerów na godzinę i 34 tys. dziennie. Tym samym zostawiliśmy w tyle stacje: Poznań Główny - 12 mln pasażerów i Warszawę Wschodnią z liczbą 9,4 mln. Zajęły one kolejno drugie i trzecie miejsce.

W przypadku Wrocławia Głównego, stacji największej pod względem ruchu pasażerów, średnia liczba zatrzymań pociągów wyniosła 15,2 w ciągu godziny. Średnio przy każdym zatrzymaniu pociągu wsiadało i wysiadało z niego 93 pasażerów.

Mniej pasażerów przez pandemię COVID-19