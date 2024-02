Wrocław Główny na szczycie rankingu w Google Maps. Pasażerowie ocenili największe dworce kolejowe w Polsce Aneta Kolesińska

Wrocław Główny ma najlepsze opinie w Google Maps spośród najczęściej odwiedzanych stacji. Zobacz, jak wypada w porównaniu do takich dworców jak Warszawa Zachodnia czy Kraków Główny. Co pasażerowie sądzą o innych dworcach we Wrocławiu?