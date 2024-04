Szkoły przyjazne dla osób LGBT+ na Dolnym Śląsku. W czołówce rządzi Wrocław, ale jest też rodzynek

- Cieszy każde wyróżnienie naszej szkoły. My nie dzielimy uczniów na LGBT i nieLGBT, bo staramy się być szkołą przyjazną dla każdego. I tak traktujemy to wyróżnienie - jako szkoła przyjazna uczniom. Nie ma znaczenia płeć, orientacja seksualna, czy kolor skóry. Po prostu nie rozróżniamy uczniów. Kadra pedagogiczna stanowczo reaguje na wszelkie przejawy wrogości i podejmuje szereg działań na rzecz dobrej atmosfery w placówce - mówi Zdzisław Jaskólski, dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. - W przypadku osób LGBT jest to możliwość wybrania preferowanego imienia przez ucznia, czy możliwość korzystania z toalety ogólnodostępnej - dodaje dyrektor.