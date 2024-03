Wpadki deweloperów we Wrocławiu. Jak tutaj mieszkać? Zobacz te zdjęcia! Konrad Bałajewicz

Zakup nowego mieszkania może oznaczać też nowe kłopoty. Na co zwracać uwagę przy odbiorze? Jakie błędy wrocławscy deweloperzy popełniają najczęściej? Sprawdź w galerii. Piotr Wojnarowicz / Polska Press Zobacz galerię (19 zdjęć)

Nowe mieszkania we Wrocławiu kosztują majątek. Deweloperzy, mimo cen, cały czas potrafią oddać je w stanie pozostawiającym wiele do życzenia. Krzywe posadzki, ściany, nieszczelne okna i drzwi – to tylko niektóre z fuszerek, z jakimi muszą mierzyć się nabywcy. Od Czytelników zebraliśmy najpopularniejsze błędy i wpadki wrocławskich deweloperów. Zobacz je w galerii. O aktualnych cenach za mieszkania na rynku pierwotnym we Wrocławiu przeczytasz poniżej.