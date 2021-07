Woził martwą pacjentkę karetką po Wrocławiu. Był pod wpływem narkotyków i nie miał odpowiednich uprawnień

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu 1 lipca 2021 r. Pacjentka miała zostać przewieziona z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej. Ze względu na brak wymaganej dokumentacji medycznej nie została tam przyjęta. Sanitariusze musieli zawrócić na Borowską i już z dokumentami pojechali ponownie na Koszarową. Niestety, kobieta podczas transportu zmarła, więc lekarze z Koszarowej, po stwierdzeniu zgonu kobiety, polecili wrócić z martwą już pacjentką do szpitala przy ul. Borowskiej. Karetka się tam nie pojawiła, za to po kilku godzinach wróciła na Koszarową. Co działo się z karetką i martwą pacjentką przez te kilka godzin? Nie wiadomo.

