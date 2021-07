Protest ratowników medycznych we Wrocławiu. Karetki przestaną wyjeżdżać do chorych?

Liczba pracowników (głównie ratowników medycznych i pielęgniarek z SOR-u) w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka we Wrocławiu, którzy poszli na zwolnienia lekarskie, cały czas rośnie. Jak się dowiedzieliśmy, w najbliższych dniach nie ma szans powrót oddziału do normalnej pracy i przyjmowania chorych. Póki co, karetki i chorzy odsyłani są do innych szpitali we Wrocławiu, ale tam „chorujących” pracowników też cały czas przybywa. Żądający podwyżek ratownicy mówią, że ich protest będzie się zaostrzać.