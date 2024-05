Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 11.05

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim (11.05)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew dolnośląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Maciejowska 2, 4, 6, 8, 7, 7B, 7C, 7D, 9, 9A.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Baczyńskiego 3.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 Legnica miejscowości Legnica ul. Szkolna 11 - brak prądu

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Legnica ul. Dekarska i Inwalidów Garaże, ul. Giełdowa targowisko - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wałbrzych Wałbrzych ul. Stacyjna 2, 3, 4, 5, 6, 5A, 7, 9. DHL.

14.05 od godz. 8:00 do 11:00 Wałbrzych ul. Stacyjna 2, 3, 4, 5, 6, 5A, 7, 9.DHL

17.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Świeża od 4 do 36a i od 7 do 67, Dziarska 9, Arachidowa od 2 do 8 parzyste, Kokosowa od 2 do 26 i od 11 do 21.

13.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Wolbromska dz.26/2, Gajowicka 166a.

13.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: pl. Grunwaldzki 47.

13.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Terenowa 83 i od 78 do 82 oraz dz.3/58, Czekoladowa od 40 do 44a parzyste, Piernikowa, Zabrodzka od 18 do 32 parzyste, Dalemińców od 22 do 24 parzyste, Balladyny 26.

14.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Lekcyjna od 47 do 69 nieparzyste.

14.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Rynek od 14 do 28 i od 15 do 27, Sukiennice od 9 do 11 i od 10 do 12, Rejtana od 1 do 7 i od 2 do 10, Kołłątaja od 15 do 21 i 20, Piłsudskiego 98.

14.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Armeńska od 1 do 7 nieparzyste.

15.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Niborska od 24 do 24a.

15.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Różyckiego od 11 do 15 i od 12 do 16, Paderewskiego 117 oraz dz.7 wiata MPK, Wrocławczyka od 37 do 37a, Polaka 12, pl. Grunwaldzki 10 oraz dz.47/1.

15.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Braniborska od 57 do 59 i od 58 do 68, Legnicka od 36 do 38b i od 61 do 75.

15.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Czekoladowa od 40 do 44a parzyste, Piernikowa, Zabrodzka od 18 do 32 parzyste, Dalemińców od 22 do 24 parzyste, Balladyny 26.

16.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Przejazdowa 6.

16.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Wybrzeże Wyspiańskiego 40.

16.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Odrzańska 5 i od 4 do 6a, Igielna 9 i od 8 do 12, Więzienna 31a.

16.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Cegielskiego od 2 do 42 parzyste, Ekspresowa od 1 do 3 i od 32 do 46 oraz dz.84, Czekoladowa od 40 do 44a parzyste, Piernikowa, Zabrodzka od 18 do 32 parzyste, Dalemińców od 22 do 24 parzyste, Balladyny 26.

17.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Dembowskiego od 22 do 32 i 37.

17.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Marszowicka od 141 do 165 nieparzyste, Dolnobrzeska od 20 do 44 parzyste, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Terenowa od 76 do 82 i od 77 do 83, Buforowa 2.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Kłokoczycka od 178 do 218 i od 181 do 193 oraz dz.7/1, dz.37/3, dz.37/4 i dz.37/5, Polnych Niezapominajek.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Ślężoujście od 1 do 29 i od 2 do 44.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Ledóchowskiego od 2 do 12 parzyste, Łukasiewicza od 6 do 14 parzyste, Smoluchowskiego 34.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Adamczewskich od 4 do 10 parzyste, Gałowska od 15 do 31 i od 14 do 30.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Łyżwiarzy, Autostradowa Obwodnica Wrocławia na wysokości Kaczeńcowej, Meliorancka od 63 do 67 i od 52 do 64 oraz dz.17/3 i dz.21/1, Irysowa 31.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Rybacka od 5 do 13 nieparzyste, Legnicka 17.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Wielka od 20 do 34 parzyste oraz dz.11/6, Pabianicka od 4 do 14 parzyste.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Pomorska od 10 do 20 parzyste.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Płużna od 43 do 57 i od 38 do 58.

24.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Borelowskiego.

24.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Trzebień Mały - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

13.05 od godz. 8:00 do 9:00

Trzebień Mały - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

13.05 od godz. 16:00 do 18:00 Trzebień Mały - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.05 od godz. 8:00 do 9:00

Nowogrodziec, ul. Zielona 12, 14, 16.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Trzebień Mały - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.05 od godz. 16:00 do 18:00 Trzebień Mały - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.05 od godz. 8:00 do 9:00 Trzebień Mały - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.05 od godz. 16:00 do 18:00 Trzebień Mały - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

16.05 od godz. 8:00 do 9:00 Trzebień Mały - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

16.05 od godz. 16:00 do 18:00 Trzebień Mały - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

17.05 od godz. 8:00 do 9:00 Trzebień Mały - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

17.05 od godz. 16:00 do 18:00

powiat głogowski miejscowości Wietszyce - brak prądu

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Jerzmanowa ul. Dobra, Leśna, Chabrowa - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Czerniejewo - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Kurów Mały - brak prądu

20.05 od godz. 10:00 do 16:00 powiat jaworski miejscowości Małuszów numery 7C,16A,33A,59,59AB,60,60A,61,66,67 - brak prądu

15.05 od godz. 8:00 do 12:00 Bolków, ul. Jeleniogórska 4, 5, 9, 10, od 12 do 17, 20, 21, 22, Robotnicza 3, Waryńskiego 12A, 14, działka budowlana 844/9, Poniatowskiego.

15.05 od godz. 8:00 do 12:00

Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Lubawka, ul. Sudecka 3, od 6 do 21, Aleja Wojska Polskiego od 29 do 41, 43, 45, Podgórze od 3 do 9.

13.05 od godz. 8:00 do 10:00

Kamienna Góra, ul. Jaśminowa.

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat karkonoski Kopaniec, od 114 do 169.

13.05 od godz. 9:00 do 13:00 Szklarska Poręba, ul. Żeromskiego 1, 2, 3A, 3B, 3C, 7, 9, 11, domki letniskowe, Konopnickiej 1, 1A, 1B, 2, 5, 4, 6, 8, 19, Wolności 17A, 19, Zdrojowa 3, 3A, 5, 17, 25, 10, 12, 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.05 od godz. 8:00 do 10:00 Szklarska Poręba, ul. Armii Czerwonej parzyste od 4 do 26, nieparzyste od 3 do 11, Wolności 12, 14, 15, 17, 19, Żeromskiego od 4 do 10, 19, 23, 25, place budów - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.05 od godz. 8:00 do 10:00 Szklarska Poręba, ul. Armii Czerwonej parzyste od 4 do 26, nieparzyste od 3 do 11, Wolności 12, 14, 15, 17, 19, Żeromskiego od 4 do 10, 19, 23, 25, place budów. - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.05 od godz. 18:00 do 20:00

Szklarska Poręba, ul. Żeromskiego 1, 2, 3A, 3B, 3C, 7, 9, 11, domki letniskowe, Konopnickiej 1, 1A, 1B, 2, 5, 4, 6, 8, 19, Wolności 17A, 19, Zdrojowa 3, 3A, 5, 17, 25, 10, 12, 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.05 od godz. 18:00 do 20:00

Wojcieszyce, od 196 do 200 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.05 od godz. 8:00 do 9:00 Borowice, ul. Świętego Jana z Dukli.

15.05 od godz. 8:00 do 13:00 Karpniki, ul. Rudawska nieparzyste od 65 do 79, parzyste od 62 do 78, Nadbrzeżna 1, 3, 8, 10, 12, Leśna, Janowicka 2.

15.05 od godz. 8:30 do 11:00 Wojcieszyce, od 200 do 226, Karkonoska od 52 do 92, Topolowa, Tulipanowa, Gaje.

15.05 od godz. 9:00 do 14:00

Wojcieszyce, od 196 do 200 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.05 od godz. 14:00 do 15:00 Szklarska Poręba, ul. Armii Czerwonej parzyste od 4 do 26, nieparzyste od 3 do 11, Wolności 12, 14, 15, 17, 19, Żeromskiego od 4 do 10, 19, 23, 25, place budów - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

16.05 od godz. 8:00 do 10:00 Szklarska Poręba, ul. Żeromskiego 1, 2, 3A, 3B, 3C, 7, 9, 11, domki letniskowe, Konopnickiej 1, 1A, 1B, 2, 5, 4, 6, 8, 19, Wolności 17A, 19, Zdrojowa 3, 3A, 5, 17, 25, 10, 12, 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

16.05 od godz. 8:00 do 10:00 Kopaniec, od 300 do 305, Międzylesie od 1 do 5.

16.05 od godz. 9:00 do 13:00

Szklarska Poręba, ul. Żeromskiego 1, 2, 3A, 3B, 3C, 7, 9, 11, domki letniskowe, Konopnickiej 1, 1A, 1B, 2, 5, 4, 6, 8, 19, Wolności 17A, 19, Zdrojowa 3, 3A, 5, 17, 25, 10, 12, 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

16.05 od godz. 18:00 do 20:00

Szklarska Poręba, ul. Armii Czerwonej parzyste od 4 do 26, nieparzyste od 3 do 11, Wolności 12, 14, 15, 17, 19, Żeromskiego od 4 do 10, 19, 23, 25, place budów. - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

16.05 od godz. 18:00 do 20:00 Bukowiec, ul. Robotnicza, Młynarska, Strażacka, Tokarska 1, 1A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

17.05 od godz. 8:00 do 9:00 Bukowiec, ul. Wiejska od 1 do 34, Szkolna, Plac Kościelny - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

17.05 od godz. 8:00 do 15:00

Bukowiec, ul. Szkolna od 2 do 11A.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00 Bukowiec, ul. Robotnicza, Młynarska, Strażacka, Tokarska 1, 1A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

17.05 od godz. 14:00 do 15:00 powiat kłodzki Międzygórze

14.05 od godz. 10:00 do 13:00 Opolnica numer 49

15.05 od godz. 9:00 do 12:30 Bożków numery 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, Święcko dz. 79/1, dz. 90/3, dz. 81/3

15.05 od godz. 10:00 do 14:00 Paszków numery: 1, 1A, 1B, 2, 30. Dz. Nr 73/7, 42/13, 68/3, 36/1, 36/2, 62,

16.05 od godz. 10:00 do 14:00 powiat legnicki miejscowościach Ulesie nr 117 Bażantowa, oraz Lipce nr 32, 34, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 30, 100, dz. nr 96/12, 96/13, ROD - brak prądu

15.05 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowości Rokitki 7B Ferma - brak prądu

17.05 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowości Warmątowice Sienkiewiczowskie numery 37A, 37B/38, 38, 38B, 1, 1B, 36, 35, 35A, 1A, 2, 34, 3, 4, 5, 33, 4A, 7, 8 - brak prądu

21.05 od godz. 8:00 do 15:00

Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Świeradów Zdrój, ul. Polna, działka budowlana 38.

13.05 od godz. 8:00 do 13:00 Grabiszyce Górne, 21, 120, 124.

13.05 od godz. 8:30 do 13:30 Grabiszyce Górne, 21, 120, 124.

14.05 od godz. 8:30 do 13:30 Grabiszyce Górne, 21, 120, 124.

15.05 od godz. 8:30 do 13:30 Grabiszyce Górne, 21, 120, 124.

16.05 od godz. 8:30 do 13:30 Uniegoszcz, ul. Dolna od 28 do 40, Radogoszcz, od 1 do 39, Lubań, ul. Wrocławska 23.

16.05 od godz. 16:00 do 18:00

Olszyna, ul. Górna od 1 do 6, Legnicka 64B, od 66 do 70B.

17.05 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński miejscowości Krzeczyn Mały - okolice numerów/działek: ul. Słonecznikowa: 16, 22, 24, 26, 28, dz.154/20; ul. Rumiankowa dz.154/18,21, dz.154/17,22 - brak prądu

16.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowościach Krzeczyn Wielki - ul. Bursztynowa 24, dz.37/4, Krzeczyn Mały - nr 100, 101 (dz.163/1), Gorzyca okolice numerów/działek: 1H, 1C, 1K, dz.1/29, - brak prądu

17.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Lubin Hotel Europa ul. Miroszowicka 1 , obiekt handlowo-usługowy "Biedronka" ul. Miroszowicka 6. - brak prądu

17.05 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowości Krzeczyn Wielki - okolice numerów: 4N, ul.Rubinowa: 105, 120 - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 16:00

powiat lwówecki Radłówka kolonia Berlinek, Płóczki Dolne 150.

13.05 od godz. 9:00 do 13:00 Karłowiec, Zacisze 27, 53.

14.05 od godz. 8:30 do 14:00

Oleszna Podgórska, od 1 do 151.

15.05 od godz. 8:30 do 12:00 Radłówka, Radłówka kolonia Berlinek, Płóczki Dolne 150.

15.05 od godz. 9:00 do 12:00 powiat milicki Ruda Sułowska numery 8, 9, 11, 11a, 11b. Gm. Milicz.

13.05 od godz. 8:00 do 12:00 Joachimówka. Gm. Milicz.

13.05 od godz. 8:30 do 16:30 Krośnice ul. Promienna 3 i działki przyległe.

14.05 od godz. 8:00 do 12:00 Miłochowice od nr 6 do 9a. Gm. Milicz.

14.05 od godz. 8:30 do 14:00 Rybie Łąki (Oczyszczalnia Ścieków). Gm. Milicz.

14.05 od godz. 8:30 do 16:30

Czarnogoździce. Miłochowice od nr 19 do 25 oraz działki przyległe.

15.05 od godz. 8:00 do 9:30 Trzebicko Dolne od nr 1 do 4, dz. 7/7 i działki przyległe. Gm. Cieszków.

15.05 od godz. 8:30 do 16:30 Czarnogoździce. Miłochowice od nr 19 do 25 oraz działki przyległe.

15.05 od godz. 14:00 do 15:30 Grobla (Dąbrowa). Gm. Krośnice.

16.05 od godz. 8:00 do 12:00 Sławoszowice ul. 3 Maja od nr 10A do 41. Gm. Milicz.

16.05 od godz. 8:30 do 14:00 Sułów ul. Kościelna, Żmigrodzka od nr 3 do 26A, Restauracja i działki przyległe. Gm. Milicz.

16.05 od godz. 8:30 do 16:30 Milicz ul. Krotoszyńska 5, 7, od nr 9 do 18, 20, 22, Krucza od nr 1 do 12 parzyste, Wodociągowa, Osiedlowa od nr 1 do 5 nieparzyste, 2, Piaskowa.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Brzeziny od nr 1 do 5, PGR i działki przyległe. Gm. Cieszków.

17.05 od godz. 8:30 do 16:30

Sułów ul. Szkolna, Polna, Szkoła i działki przyległe. Gm. Milicz.

17.05 od godz. 8:30 do 16:30 Żeleźniki od nr 6 do 36, od nr 39 do 40, dz. 88/4, dz. 169. Gm. Krośnice.

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Tomaszków osada Leśna, Postolin, Karminek, Karmin, Pracze. Gm. Milicz.

21.05 od godz. 9:00 do 12:00 powiat oleśnicki Miodary od nr 1 do 11, Nadleśnictwo i działki przyległe. Gm. Dobroszyce.

14.05 od godz. 8:00 do 9:00 Miodary od nr 26 do 33, od nr 45 do 47, dz. 78/6,7, dz. 84/3-6, dz.57/6, dz.69/8. Gm. Dobroszyce. Damnik Boguszyce 84K, od nr 90 do 92A, dz. 192/2-25 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

14.05 od godz. 8:00 do 9:00

Miodary od nr 1 do 11, Nadleśnictwo i działki przyległe. Gm. Dobroszyce.

14.05 od godz. 14:00 do 16:00 Miodary od nr 26 do 33, od nr 45 do 47, dz. 78/6,7, dz. 84/3-6, dz.57/6, dz.69/8. Gm. Dobroszyce. Damnik Boguszyce 84K, od nr 90 do 92A, dz. 192/2-25 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

14.05 od godz. 14:00 do 16:00 Bierutów ul. Młyńska od nr 2 do 5, Plac Kościelny, Zamkowa 2, 9, 10, Kościelna 4C, Mickiewicza 10, od nr 24 do 28A, Polna 25D, dz. 13.

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 Oleśnica ul. Leśna 8, 8a.

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 Oleśnica ul. Leśna 7, 8, 8A i działki przyległe.

15.05 od godz. 8:00 do 17:00 Dobroszyce – Nowosiedlice ul. Azaliowa, Liliowa, Orzechowa, Storczykowa, Migdałowa, Czekoladowa, Perłowa, Kryształowa, Diamentowa, Oliwkowa, Szmaragdowa, Wrocławska 112,112A dz.7/6 i działki przyległe. Gm. Dobroszyce.

16.05 od godz. 8:00 do 15:00

Smardzów ul. Szmaragdowa, Diamentowa, Granatowa, Srebrna, Złota, Opalowa, Szafirowa, Rubinowa 6 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

16.05 od godz. 9:00 do 11:00 Poniatowice od nr 1 do 70, dz. 467/15 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

17.05 od godz. 8:00 do 9:00 Poniatowice od nr 9 do 9J, dz. 430/4-10, dz. 431/32-35 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

17.05 od godz. 9:00 do 15:00 Poniatowice od nr 1 do 70, dz. 467/15 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

17.05 od godz. 14:00 do 16:00 powiat oławski Osiek: od numeru 15 do 27 oraz obręb działek numer 636/3/4

13.05 od godz. 7:00 do 16:00 Miłoszyce ul. Słowackiego od nr 8 do 34, 41 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00

Bystrzyca: ul. Sobieskiego, Szkolna, Kościuszki od numeru 78 do 101, Chrobrego od numeru 35 do 50

15.05 od godz. 7:00 do 16:00 Chwałowice ul. Słowackiego 1, 9, od nr 18 do 22, oraz Słowackiego dz. 10/5, 12/18, 33/(3-10,20,24,30,31), Przerwy-Tetmajera, Prusa, Norwida, Krasickiego 5, Sienkiewicza, Reja, Kochanowskiego, Chopina, Szkolna, Sportowa. Dębina ul. Laskowicka, Skowronkowa od nr 75 do 81 nieparzyste, od nr 78 do 94 parzyste, oraz Skowronkowa dz. 231/10. Gm. Jelcz-Laskowice.

15.05 od godz. 9:00 do 11:00 Niwnik

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Radłowice

21.05 od godz. 7:00 do 18:00 powiat polkowicki miejscowości Polkowice ul. Krzywa - brak prądu

12.05 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Kaźmierzów dz. nr 184/18 - brak prądu

14.05 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowości Raków od nr 31 do nr 39, działka nr 1823/20 - brak prądu

16.05 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowości Jędrzychów - Nowy Dwór od numeru 8 do 9N - brak prądu

18.05 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowości Jakubowo Lubińskie (gmina Przemków) - brak prądu

21.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat strzeliński Wyłączenie energii elektrycznej w miejscowości Przeworno przy ulicach: Okrężna 16A ,16B i 29, Kościelna 14,Pocztowa od nr 17do nr 34B.

13.05 od godz. 10:00 do 15:00 Przeworno ul.: Okrężna 16A,16B i 29, Kościelna 14, Pocztowa od nr 17 do 34B.

13.05 od godz. 10:00 do 15:00 Strzelin: ul. Oławska 41, 43, 48, 49, 50, 51 oraz obręb działek numer 2/9.

14.05 od godz. 7:00 do 16:00

Szczawin: ul. Szafirowa, Kryształowa, Bursztynowa, Diamentowa, Szmaragdowa, Turkusowa od numeru 1 do 15 wraz z pod numerami, od 40 do 34, Aleja Lipowa od numeru 75 do 87, Koralowa od numeru 17 do 29, oraz obręb działek numer 260/9, 10, 232/4.

15.05 od godz. 7:00 do 16:00 Górzec: od numeru 52 do numeru 39 oraz numery 2, 3, 1a, 32, 31.

15.05 od godz. 7:00 do 16:00 Zarzyca

17.05 od godz. 7:00 do 16:00 Kuropatnik: obręb działek numer 426/1, 347/6, 422/8, 350/4,5.

17.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wiązów: ul. Polna od numeru 20 do 43 oraz działki przyległe.

17.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wiązów: ul. Kościelna, Księdza Jana Kucego, Ignacego Daszyńskiego od numeru 11 do 50 oraz obręb działek numer 166, 1.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00

powiat trzebnicki Biedaszków Mały 24-30; dz. 26/1, 33/2, 25/5, 125/4, 125/5, 125/7; Koczurki 25, 26, 26a, 28, 29.

13.05 od godz. 7:30 do 18:00 Psary ul. Rzemieślnicza, Długa, Rakowska, Parkowa.

14.05 od godz. 8:00 do 10:00 Ludgierzowice 13.

14.05 od godz. 9:00 do 15:00 Psary ul. Parkowa 56, 59, dz. 196/4,

14.05 od godz. 10:00 do 14:00 Psary ul. Rzemieślnicza, Długa, Rakowska, Parkowa.

14.05 od godz. 14:00 do 15:00 Świątniki.

15.05 od godz. 7:30 do 9:00 Świątniki ul. Dębowa, Trzebnicka 1-8, Leśna.

15.05 od godz. 9:00 do 17:00 Świątniki.

15.05 od godz. 16:00 do 18:00 Biedaszków Mały 31-32, dz. 69.

16.05 od godz. 9:00 do 14:00 Taczów Mały.

17.05 od godz. 7:30 do 9:00

Zajączków 24 i 25.

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 Taczów Mały 12, 12a, 9-RSP.

17.05 od godz. 9:00 do 17:00 Taczów Mały.

17.05 od godz. 16:00 do 18:00 Garbce 67, dz. 211/3.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00 Oborniki Śl. ul. Dunikowskiego "Sanatorium Leśne" + wszystkie obiekty na terenie kompleksu sanatoryjnego.

20.05 od godz. 9:00 do 13:00 Trzebnica ul. Bochenka dz. 8/20 (dawna Kasztelańska), dz. 12/5

20.05 od godz. 9:00 do 17:00 Szymanów.

21.05 od godz. 7:30 do 9:00 Trzebnica ul. Milicka 32, 30b, 30d, 30e, 26d, GSM, Plastmet Milicka 32a, 34c, Skup złomu, Kliwo, Janicki, "Mrówka".

21.05 od godz. 7:30 do 9:00 Trzebnica ul. Milicka 26-34.

21.05 od godz. 9:00 do 17:00 Szymanów.

21.05 od godz. 16:00 do 18:00

Trzebnica ul. Milicka 32, 30b, 30d, 30e, 26d, GSM, Plastmet Milicka 32a, 34c, Skup złomu, Kliwo, Janicki, "Mrówka".

21.05 od godz. 17:00 do 19:00 powiat wołowski Piotroniowice dz. 264/8-264/59; nr 41 (Tuczarnia) dz. 327/4.

13.05 od godz. 7:30 do 10:00 Krzydlina Wielka 4-97.

13.05 od godz. 9:00 do 15:00 Brzeg Dolny ul. Podwale.

15.05 od godz. 8:00 do 16:00 Stryjno.

16.05 od godz. 7:30 do 9:30 Mysłoszów, Rudawa, Smogorzów.

16.05 od godz. 7:30 do 9:00 Brzózka.

16.05 od godz. 9:00 do 16:00 Brzózka.

16.05 od godz. 9:30 do 16:00 Stryjno.

16.05 od godz. 15:30 do 17:00 Mysłoszów, Rudawa, Smogorzów.

16.05 od godz. 16:00 do 18:00 Piotroniowice dz. 264/8-264/59; nr 41 (Tuczarnia) dz. 327/4.

17.05 od godz. 16:00 do 18:00

Młoty.

21.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wrocławski Węgry

13.05 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Wielkie ul. Borówkowa, Cyprysowa, Modrzewiowa 24, 28, 34, 48. Gm. Czernica.

13.05 od godz. 8:00 do 14:00 Nadolice Wielkie ul. Żurawia, Sowia, Orla, Jastrzębia, Jeżynowa 24, od nr 32 do 42 parzyste, dz. 309/194. Gm. Czernica.

13.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gniechowice: ul. Lipowa 62, 35.

14.05 od godz. 7:00 do 16:00 Strzegomiany

14.05 od godz. 7:00 do 16:00 Nasławice: ul. Włoska

14.05 od godz. 7:00 do 16:00 Dobrzykowice ul. Cicha od nr 1 do 11, 20, 20C, 20D, Krzykowska od nr 11 do 19 nieparzyste, 20, 25, Kalinowa 5, 8, dz. 344/5, dz. 100/15, Jarzębinowa, Borówkowa, Wierzbowa, Poziomkowa, Orzechowa, Jagodowa. Gm. Czernica.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00

Dobrzykowice ul. Szmaragdowa od nr 2 do 12 parzyste, od nr 5 do 19 nieparzyste, Szafirowa 2, 4, od nr 14 do 24 parzyste, od nr 17 do 33, od nr 35 do 43 nieparzyste, 42, dz. 354/138, Widawska 41, 43 , 45, 45A, 59, dz. 354/54, Opalowa, Jaspisowa, Agatowa, Lazurytowa. Gm. Czernica.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Iwiny: Brochowska dz.130/2 i dz.130/3.

15.05 od godz. 7:00 do 16:00 Nowa Wieś Kącka ul. Słoneczna oraz obręb działek numer 140/1.

15.05 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Wielka ul. Wróbla, Jastrzębia, Drogi Mlecznej, Sowia, Brzozowa od nr 11 do 53, Orla, Sokola, Przylesie 16 i działki przyległe. Gm. Czernica.

15.05 od godz. 8:00 do 11:00 Brzezia Łąka ul. Wrocławska 35, Szkolna od nr 1 do 23, dz. 149/3,9, dz. 64/1-12, Lipowa od nr 22 do 24, Ogrodowa 19. Gm. Długołęka.

15.05 od godz. 8:00 do 14:00

Siechnice: Jarzębinowa dz.545/73 i dz.111/35, Modrzewiowa od 1 do 21 nieparzyste, Kasztanowa od 2 do 10 parzyste.

16.05 od godz. 7:00 do 16:00 Mirków ul. Fiołkowa 7, 9, 11, od nr 13 do 62, od nr 64 do 78 parzyste, Różana od nr 7 do 13 nieparzyste. Gm. Długołęka.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mirków ul. Brzozowa od nr 6 do 38 parzyste, oraz Brzozowa dz.193/39,40,41,42,52, dz. 189/38. Gm. Długołęka.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 Chrząstawa Mała ul. Rzemieślnicza, Kolejowa, Stawowa, Rodzinna, Cicha, Strumykowa, Wrocławska od nr 1 do 63, dz. 106/5-18 i działki przyległe. Gm. Czernica.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00

Bogdaszowice: ul. Łąkowa.

17.05 od godz. 7:00 do 16:00 Ramiszów 199 oraz działka 895/89. Gm. Długołęka.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Kąty Wrocławskie: ul. Wrocławska 52 oraz obręb działek numer 6, 9/1.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Sulistrowice ul. Magiczna. Łagodna.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Baranowice, Bliż

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Siechnice: Opolska 34.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Groblice: Parkowa.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Zębice: Opolska od 2 do 4 parzyste oraz dz.371, dz.587 i dz.760, Parkowa.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Jesienna 15 oraz dz.217/22.

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Jeszkowice ul. Leśna dz. 175/1-18, dz. 174/1-2 i działki przyległe. Gm. Czernica.

20.05 od godz. 8:30 do 13:00 Radwanice: Spacerowa od 23 do 25 nieparzyste oraz dz.617 i dz.616/1.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00

Siechnice: Świętej Katarzyny, Traugutta, Witosa, Łąkowa.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00 Św. Katarzyna: Storczykowa, Rumiankowa, Fiołkowa, Lawendowa, Chabrowa, Główna od 1 do 5 i od 2 do 22c oraz dz.1067/10, dz.1067/4/5, dz.1066/7, dz.842/2, dz.1075, dz.1074, dz.842/2, dz.913/40 i dz.913/41, Łąkowa.

21.05 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Wielka ul. Piaskowa 4, dz. 538, dz. 503/10 i działki przyległe. Gm. Czernica.

21.05 od godz. 8:00 do 12:00 Czernica ul. Wojska Polskiego 15, dz. 568/2 i działki przyległe.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kiełczów ul. Wrocławska dz. 253/4A,4B i działki przyległe. Gm. Długołęka.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00

Wojnowice ul. Polna 20, od nr 23 do 25. Gm. Czernica.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Iwiny: Schuberta 75 i od 100 do 106 oraz dz.445/6.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00

Bielany Wrocławskie: Malinowa 12 i 13, Agrestowa od 13 do 25 i od 12 do 22.

22.05 od godz. 7:00 do 16:00 Sulęcin: Kasztanowa 8 oraz dz.25/2 i dz.26/7.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00 Bielany Wrocławskie: Malinowa od 15 do 21 nieparzyste, Agrestowa od 21 do 25 i od 20 do 22, Porzeczkowa od 1 do 35 nieparzyste.

23.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki Węgliniec, ul. Zła Droga 5, 7, 9, działka budowlana 241.

14.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat złotoryjski miejscowości Wilków stacja LGC71993 PV Wilków - brak prądu

20.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Wilków stacja LGC71990 - brak prądu

21.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat ząbkowicki Ząbkowice Śląskie ul. Cukrownicza 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G

15.05 od godz. 8:00 do 14:00

Kamieniec Ząbkowicki ul. Gajowa numer 5 i 7

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat średzki Kostomłoty: ul. Sportowa 9, 11, 13, 8, 10, 15, 19, 21,oraz obręb działek numer 193/2, 193/5.

13.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wilkszyn: Św. Gerarda, Św. Jacka

13.05 od godz. 7:00 do 16:00 Szczepanów: ul. Słoneczna

13.05 od godz. 7:00 do 16:00 Szczepanów

14.05 od godz. 7:00 do 10:30 Szczepanów: ul. Lipnicka oraz obręb działek numer 95, 902, 102, Słoneczna.

14.05 od godz. 7:00 do 19:00

Szczepanów

14.05 od godz. 16:00 do 19:00 Kostomłoty: ul. Krótka, Wąska 7, 7A

15.05 od godz. 7:00 do 16:00 Środa Śląska: ul. Korwina, Śląska, Wrocławska, Plac Wolności, Partyzantów, Daszyńskiego, Wąska, Parkowa i wszystkie przyległe

15.05 od godz. 17:00 do 20:00

Środa Śląska: ul. Wrocławska do numeru 1 do 11A, Daszyńskiego, Wąska, Parkowa

16.05 od godz. 7:00 do 11:00 Paździorno: od skrzyżowania na Godków i Wawrzeńczyc w kierunku Piotrowic i Kostomłotów.

16.05 od godz. 7:00 do 16:00 miejscowości Konary Kamieniarstwo "Bryła" ulica Ogrodowa 2A - Brak prądu

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 Środa Śląska: ul. Korwina, Śląska, Wrocławska, Plac Wolności, Partyzantów, Daszyńskiego, Wąska, Parkowa i wszystkie przyległe

16.05 od godz. 17:00 do 20:00 Pustynka

17.05 od godz. 7:00 do 16:00 Łowęcice

17.05 od godz. 8:00 do 16:00 Miękinia: ul. Kościuszki i wszystkie przyległe

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 Rachów: 5A oraz działka numer 27/1

20.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Świebodzice ul. Ciernie od nr 22A do nr 32, dz. nr 94/2, 396, 428, ul. Olszańska nr 1, 2C, 2D, 3, 11, ul. Strzegomska dz. nr 239/1. ul. Sielska Kościół, ośw. uliczne.

11.05 od godz. 9:00 do 12:00

Bożanów dz. nr 27 i 28/7

11.05 od godz. 9:00 do 16:00 Boleścin od nr 11 do 16M, 19, 19A, od nr 23A do 23M, 35M

13.05 od godz. 9:00 do 16:00 Świebodzice ul. Elżbiety Królowej 1, 1A, od 84 do 124, ul. Bolesława Chrobrego od nr 1E do 1H, od 4F do 4I, od 5A do 6B, 8, 9, dz. nr 281/9, dz. nr 284/4, dz. nr 287/3, ul. Mieszka 1 dz. nr 276/6, dz. nr 493, dz. nr 492/2.

14.05 od godz. 7:00 do 7:30

Świebodzice ul. Ciernie dz. 443

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Roztoka ulice: 3 Maja od 85 do 109, Rzeczna od 20 do 54

14.05 od godz. 9:00 do 14:00 Boleścin od nr 8 do 16A oraz od nr 19 do 19A.

14.05 od godz. 9:00 do 16:00

Świebodzice ul. Elżbiety Królowej 1, 1A, od 84 do 124, ul. Bolesława Chrobrego od nr 1E do 1H, od 4F do 4I, od 5A do 6B, 8, 9, dz. nr 281/9, dz. nr 284/4, dz. nr 287/3, ul. Mieszka 1 dz. nr 276/6, dz. nr 493, dz. nr 492/2.

14.05 od godz. 14:30 do 15:00 Celów

15.05 od godz. 9:00 do 14:00 Świebodzice ul. Księcia Bolko od nr 4 do nr 14, Bolesława Krzywoustego od nr 13 do nr 19, od nr 31 do nr 53, ul. Łączna 35, 35B, dz. nr 514.

16.05 od godz. 7:00 do 8:30 Świebodzice ulice: Jeleniogórska od 43 do 50, Kamiennogórska 1, 2

16.05 od godz. 9:00 do 14:00 Świebodzice ul. Księcia Bolko od nr 4 do nr 14, Bolesława Krzywoustego od nr 13 do nr 19, od nr 31 do nr 53, ul. Łączna 35, 35B, dz. nr 514.

16.05 od godz. 14:30 do 15:00

Szymanów Zakład Kamieniarski Działka 84/3

17.05 od godz. 9:00 do 15:00 Wierzbna ul. Szańce cała, ul. Stawowa dz. nr 72/36 i 72/39, dz. nr 72/93, dz. nr 106, dz. nr 107.

17.05 od godz. 9:00 do 16:00

ZOBACZ KONIECZNIE Planujesz wakacje? Zapomnij o tych atrakcjach

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!