Wojna Sutryka z Nowoczesną. "Krytyka działa na prezydenta jak czerwona płachta na byka"

Konflikt osiągnął swoje apogeum w chwili odwołania Magdaleny Piaseckiej z funkcji prezesa Hali Ludowej. Prawdą jest, że jej kadencja na tym stanowisku dobiegała końca. Jednak spodziewano się, że zostanie wybrana na tę funkcję ponownie.

To dziwne uczucie, bo przez dwa lata słyszałam: „Dobrze działasz! To, co robisz, przynosi efekty. Wspieramy Cię”. Jestem bezsilna i rozgoryczona.