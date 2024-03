Wieże widokowe Dolnego Śląska. Prawdziwy raj dla amatorów górskich widoków i panoram. Byliście?

Wieże widokowe na Dolnym Śląsku. Kiedy zyskały na popularności?

Najciekawsze wieże widokowe Dolnego Śląska. Które trzeba zobaczyć?

Aktualnie na Dolnym Śląsku do użytku turystów jest kilkadziesiąt wież widokowych. Część z nich znajduje się w miastach, a inne zostały wpisane w panoramę gór, co sprawia, że cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wejście na tylko część z nich wymaga dodatkowej opłaty, a z większości można korzystać za darmo. Jakie wieże na Dolnym Śląsku trzeba zobaczyć?

Gdzie znajduje się najstarsza wieża widokowa na Dolnym Śląsku?

Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze jest najstarszą tego typu budowlą w regionie oraz całej Polsce. Od dawna popada w ruinę i niewiele wskazuje na to, żeby jej stan miał się poprawić. Obiekt liczy 23 m wysokości i dziś otacza go bujna roślinność. Na realizację pomysłu wydano około 18 000 marek i nie jest to jedyna wieża, która powstała na cześć kanclerza Otto von Bismarcka. W Polsce wybudowano ich 40, a kilkanaście z nich przetrwało do dzisiejszych czasów.