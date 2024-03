We wrocławskich schronach się nie schronisz! Zmieści się w nich tylko 6 proc. ludności miasta

Na terenie Wrocławia znajdują się 233 budowle ochronne i ani jednego schronu - tak wynika z odpowiedzi Bartłomieja Bajaka, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Wśród budowli ochronnych znajdują się duże obiekty naziemne, jak choćby na pl. Strzegomskim, przy ul. Ładnej, Stalowej czy Ołbińskiej.

- Obiekty te mogą pomieścić około od 33 do maksymalnie 40 tysięcy osób, co stanowi około 5-6 proc. ludności miasta. W większości przypadków budowle ochronne zlokalizowane są pod budynkami mieszkalnymi i na co dzień wykorzystywane są jako komórki lokatorskie, a więc są dostępne. Klucze do obiektów mają mieszkańcy, którzy znają ich lokalizacje, bo głównie dla nich są one przeznaczone. W przypadku sytuacji kryzysowej do ochrony ludności cywilnej mogą być także wykorzystane obiekty powszechnie dostępne, wykonane z konstrukcji betonowych, zlokalizowane pod ziemią - informuje Bartłomiej Bajak.