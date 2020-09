We Wrocławiu trwa festiwal piwa, lodów, kawy i dobrego jedzenia

Lotny Festiwal Piwa pod Iglica przy Halu Ludowej, potrwa dziś do godziny 22.00 a w niedzielę od 12.00 do 20.00. Można kupić i skosztować piwa z różnych rzemieślniczych browarów, również tu stoją food trucki z jedzeniem z całego świata. Ze sceny zaproszeni didżeje będą grać muzykę a eksperci doradzą m. in. jak degustować piwo.

Krócej, bo do 18 trwać będzie impreza w Zajezdni Dąbie. Tu spróbować można różnych słodkich smakołyków z rzemieślniczych zakładów z całej Polski. Będą wypieki, czekolady, wegańskie serniki a nawet słodycze dietetyczne. Są też lody m. in. popularne lody tajskie oraz stoiska z kawą z różnych małych rzemieślniczych palarni.

Imprezie ze słodyczami towarzyszy zlot food trucków i restauracji. „Będziecie mogli (…) rozsmakować się w kuchni z różnych zakątków świata, zachwycić się aromatami i kolorami” – zachęcają organizatorzy.