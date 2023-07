We Wrocławiu przybędzie 1600 drzew i 30 tysięcy krzewów. Miasto szykuje się do jesiennych nasadzeń

Przetarg dotyczący nowych nasadzeń ma zostać ogłoszony lada dzień. W planach jest zasadzenie 1600 drzew i 30 tysięcy krzewów na kilkudziesięciu ulicach w mieście, w parkach i na skwerach. Przybędzie też pnączy. Koszt przedsięwzięcia to niecałe 2 miliony złotych.

- Mamy już w budżecie zatwierdzony wydatek na ten cel. Nasadzenia odbywają się jesienią, gdy warunki są najlepsze. Powinno być już chłodno, choć oczywiście przed mrozami. Poza tym, zwracamy dużą uwagę na jakość dostarczonego materiału roślinnego. Te nasadzenia odbędą się w ramach naszej rutynowej działalności, ale to nie jedyne drzewa, jakie trafią do miasta tej jesieni, ponieważ sadzimy także w ramach akcji WROśnij we WROcław czy przy okazji inwestycji, które realizujemy. Podobnie jest z krzewami - mówi Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.