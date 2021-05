We Wrocławiu będą bić gitarowy rekord świata, ale nie Guinnessa

19 czerwca 2021 r. gitarzyści i gitarzystki już po raz 19. zagrają wspólnie „Hey Joe” Jimiego Hendrixa. Wielkie granie zaplanowano w tym roku na Pergoli przy Hali Ludowej. Jednak tym razem wynik nie będzie jednak zgłaszany do księgi rekordów Guinnessa. Uczestnicy będą bić gitarowy rekord świata.

"W tym roku wynik będzie liczony hybrydowo, czyli liczba uczestników na miejscu we Wrocławiu plus uczestnicy grający online. Z racji tego, że to edycja hybrydowa, nie możemy ich wpisać do księgi rekordów Guinnessa" - wyjaśnia Magda Kotowska z Fest Promo, firmy współorganizującej wydarzenie.