Tylko we Wrocławiu! 15 niezwykłych zdjęć Wrocławia i jego mieszkańców z początku XXI wieku. Zobaczcie fotografie z archiwum Monika Fajge

Początek XXI wieku to nie tak dawno. Wrocław zdążył jednak zmienić się przez ten czas - i to całkiem sporo. W miejsce starych budynków powstały nowe hotele i galerie handlowe, wyremontowano ulice, do lamusa odeszły niektóre tramwaje. Wybraliśmy dla Was 15 archiwalnych zdjęć sprzed 23 lat. Zobaczcie!