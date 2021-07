Wąż w domu może wywołać panikę. Czy jednak zawsze powinniśmy się go bać?

Na węże natykamy się najczęściej podczas leśnych spacerów. Gady niechętnie zaglądają do naszych domów, gdyż się nas boją. Jeśli jednak tak już się stanie, zazwyczaj wzywamy kogoś do pomocy. Na przykład straż pożarną. - Zdarzają się nam takie interwencje, ale nie są codziennością – mówi st. str. Magdalena Cynar z komendy wojewódzkiej straży pożarnej we Wrocławiu. - Zajmujemy się takimi przypadkami, szczególnie że właśnie do nas mieszkańcy najczęściej zwracają się o pomoc.

Choć większość ze zgłoszeń dotyczy węży, które nie robią ludziom krzywdy, czasem zdarzają się naprawdę osobliwe przypadki. - Pod koniec czerwca dostaliśmy wezwanie do węża w muszli klozetowej w jednym z trzebnickich domów – Mówi Magdalena Cynar. Zwierzę najprawdopodobniej dostało się do szamba, a potem przez rurę wpełzło do toalety. Wąż został przez strażaków wypuszczony w lesie, na wolność.