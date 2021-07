Wakacje na kredyt, a potem płacz nad dziurawym portfelem

Za nami półtora roku niemal pustelniczego życia, teraz mamy wreszcie trochę wolności – w wakacje chcemy poszaleć nie tylko dlatego, że czas odpocząć raz w roku, ale też zapomnieć o ograniczeniach. To może być zagrożeniem dla portfela.

Każda sytuacja może być zagrożeniem dla portfela, jeśli tylko sobie na to pozwolimy! Rzeczywiście w czasie wakacji ludzie wydają więcej, dlatego że kiedy jesteśmy w dobrym nastroju i gdy się nam wydaje, że odpoczywamy, a jesteśmy z dala od domu, pozwalamy sobie na poluzowanie samokontroli. Chodzi mi o to, że sami sobie pozwalamy na to, by na wakacjach nie kontrolować swoich finansów tak starannie, jak na co dzień. A tutaj mamy dodatkowo efekt związany z poluzowaniem ograniczeń epidemicznych, chcemy więc sobie odbić czas, gdy doświadczaliśmy poważnych ograniczeń. Jeśli więc możemy to zrobić, pozwalając sobie na kolejne przyjemności, bardzo chętnie to zrobimy.