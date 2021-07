W Żarowie rozbudowuje się baza magazynowa dostawcy systemów do izolacji termicznej BMK

Żarowskie magazyny firmy Thermaflex obsługują logistycznie przede wszystkim kraje w całej Europie. Materiały prasowe

Thermaflex - dostawca bezpiecznych, ekologicznych i trwałych systemów do izolacji termicznej - uruchomił w Żarowie, 50 kilometrów od Wrocławia, swój kolejny magazyn. Na 1500 mkw. powierzchni magazynowej przechowywane będą głównie wyroby gotowe. Dzięki tej inwestycji firma rozbudowała magazyny do 6.500 mkw. Wraz z uruchomieniem nowej inwestycji, zatrudnienie zyskało kilku nowych pracowników i potrzebna jest jeszcze osoba ze znajomością języka niemieckiego do obsługi klienta.