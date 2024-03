W sobotę przy Oporowskiej trzecioligowe derby Wrocławia: Śląsk – Ślęza

Po raz ostatni Ślęza Wrocław gościła na stadionie przy ul. Oporowskiej w październiku 2019 roku – w sezonie, który ze względu na pandemię zakończył się już po 18. kolejce. Żółto-czerwoni wygrali 3:1 z rywalem, w którego składzie byli m.in. Kamil Dankowski, Piotr Celeban, Mariusz Pawelec, Mateusz Hołownia, Piotr Samiec-Talar i Daniel Szczepan. Mimo tego z awansu do II ligi mógł cieszyć się Śląsk II. Na trzy kolejne sezony drogi wrocławskich drużyn się rozeszły, aż do starcia, które miało miejsce w sierpniu 2023 roku na Kłokoczycach i w którym ponownie górą był 1KS (2:0). Zarówno w sezonie 2019/2020, jak i tym obecnym rezerwy Śląska są jednym z głównych kandydatów do awansu.