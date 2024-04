W piątek rusza sprzedaż biletów na mecz Sparta – Falubaz. Warto się pospieszyć!

Wejściówki będą dostępne wyłącznie poprzez stadionową platformę sprzedaży pod adresem bilety.wts.pl. Do zakupu wejściówki niezbędne jest założenie konta w systemie. Z jednego można nabyć większą liczbę biletów dla rodziny i znajomych.

ŻUŻEL. Betard Sparta Wrocław znajduje się na ostatniej prostej przygotowań do startu sezonu 2024. We wtorek i środę podopieczni Dariusza Śledzia po raz pierwszy w tym roku trenowali na Stadionie…

Przed sezonem 2024 we wrocławskiej drużynie nie doszło do kadrowej rewolucji, a kluczowi zawodnicy pozostali w klubie. Z WTS-em pożegnali się Piotr Pawlicki i wypożyczony z ZOOleszcz GKM-u Grudziądz Kevin Małkiewicz. Nowe twarze w Betardzie Sparcie to juniorzy - Jakub Krawczyk i Filip Seniuk.