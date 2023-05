W kwietniu potrącił go samochód. Bliscy 15-latka uruchomili zbiórkę na jego rehabilitację [ZDJĘCIA]

Obecnie 15-latek utrzymuje się w stanie głębokiej śpiączki, mimo odstawienia leków farmakologicznych. Chłopiec był przed wypadkiem w pełni sprawny i wesoły, miał mnóstwo planów i marzeń. Dzisiaj potrzebuje pomocy.

- Potrzebne jest wiele godzin, dni, tygodni, a nawet miesięcy rehabilitacji, by się obudził i miał szanse wrócić do normalnego życia i funkcjonowania. Wierzymy, że nie zabraknie nam siły, nadziei i determinacji do przywrócenia go do dawnego życia - dodaje mama Maćka.