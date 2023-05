Volvo Buses zamyka fabrykę we Wrocławiu. Pracownicy otrzymają pakiet socjalny złożony z trzech kwot. Znamy szczegóły

Pan Bogusław podał przykład pracownika, który przepracował więcej niż osiem lat w Volvo Buses we Wrocławiu i nie znajdzie zatrudnienia u nowego inwestora lub w Grupie Volvo.

- Pan Marek otrzyma trzy średnie wynagrodzenia odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. To około 16 500 złotych. Dochodzi do tego odprawa ustawowa, a więc 3-miesięczne średnie wynagrodzenie, to kolejne 16 500 złotych. Ponadto, 3 600 złotych za każdy rok pracy, co równa się kwotą 28 800 złotych. Sumując to, razem daje kwotę 61 800 złotych - wylicza Bogusław Jurgielewicz.